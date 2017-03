V- League sau 14 vòng đấu: Vòng xoáy nguy hiểm

Ở tốp đầu cuộc chiến vẫn rất gay cấn, sau vòng 14 Thanh Hóa (28 điểm) tiếp tục bám đuổi B.Bình Dương có 29 điểm.

HA Gia Lai đang trong vòng xoáy ở khu vực dưới BXH.

Vòng đấu thứ nhất lượt về mới khởi đi nên về mặt nguyên tắc cuộc chiến trụ hạng và cuộc chạy đua tranh ngôi vô địch đều hấp dẫn. Đương kim vô địch B.Bình Dương vẫn ngự trị ngôi đầu ngay phía sau “gáy” của đội bóng đất Thủ là Thanh Hóa. Mục tiêu của B.Bình Dương là bảo vệ ngôi vô địch, trong khi Thanh Hóa thì đang khát ngôi vô địch đầu tiên. Mùa bóng năm ngoái đội bóng xứ Thanh đã máu ngôi vô địch nhưng những tính toán sai lầm ở lượt về khiến đội bóng này hụt hơi. Và mùa năm nay đội này lại quyết tâm đăng quang khi đổi chủ sở hữu.

Cũng cần phải kể đến “kẻ thứ ba” hiện đang tiệm cận đến tốp ba là ĐT Long An. Mùa này đội bóng vẫn lù lù tiến bước nhịp nhàng. Thực chất cựu vô địch ĐT Long An có một hàng phòng ngự vững chãi là bệ phóng cho những đợt tấn công. Những Chí Công, Thanh Giang, tuyển thủ U-23 Hoàng Lâm, cựu tuyển thủ Quang Thanh và Nhật Tân đều là những cầu thủ già dặn kinh nghiệm. Phong độ cao của ĐT Long An còn thể hiện trong việc họ đã vào bán kết Cúp Quốc gia. Bên cạnh đó sự tỏa sáng của cựu binh Tài Em, những cầu thủ trẻ như Thanh Hải, Tấn Tài cũng làm cho cựu vương này ổn.

Một câu hỏi không kém phần hấp dẫn đặt ra là đội bóng trẻ HA Gia Lai có khả năng rớt hạng hay không? Mùa này một suất rớt hạng và sau 14 vòng đấu thì Đồng Nai đang xuống vị trí đáy nhưng cũng chỉ thua hai đội xếp kế trên là XSKT Cần Thơ và HA Gia Lai đúng một điểm. Mội chuyện đều có thể xảy ra. Lo cho đội bóng HA Gia Lai là ở giai đoạn hai cựu vô địch này vẫn không có những bổ sung lực lượng ấn tượng, những ngoại binh vẫn không cho thấy là chỗ dựa ở nhiều góc độ cho “đám” cầu thủ trẻ.





Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa) đang dẫn đầu danh sách “dội bom” V- League 2015 (9 bàn)



Cái chính của ba đội nhóm “đèn đỏ” là nhìn nhau mà đá và “dìm hàng” nhau. Đồng Nai mùa này yếu rất rõ khi cuối mùa bóng năm ngoái họ đã mất sáu trụ cột là cầu thủ nội vì bán độ. HLV Trần Bình Sự người giỏi thay đổi cục diện nhưng rõ ràng cú mất quân từ cuối mùa năm ngoái đã làm cho ông Sự choáng váng và giờ đây sức gồng gánh đã cạn kiệt. Đầu giai đoạn hai này Đồng Nai cũng không cho thấy bổ sung ngoại binh nào đắt giá khi thanh lý hợp đồng với tiền đạo Huỳnh Kesley.

Với XSKT Cần Thơ việc HLV Vũ Quang Bảo về làm giám đốc kỹ thuật coi như một công đôi việc.

Cuối cùng là đội bóng của ông Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức, việc vừa qua trên sân nhà tiếp Hải Phòng, nhưng HA Gia Lai không có một chiến thắng thì đáng lo thật. Cầu thủ trẻ của Học viện ngày càng lộ sự non nớt và ngược lại khi các đội gặp đội bóng trẻ này thì chơi hơn 100% sức lực để tìm chiến thắng.

…Vòng xoáy ở nhóm cuối bảng và cuộc tranh chấp ngôi vô địch đều đang hấp dẫn bắt đầu từ lượt về V- League.