V. Ninh Bình - K. Kiên Giang: Chung kết ngược!

Đồng Nai - ĐT Long An (BTV5, Đồng Nai TV trực tiếp 17 giờ): Cuộc đối đầu này cũng có tính chất như một trận cầu 6 điểm vì đội thắng sắp trụ hạng an toàn và đội thua còn phải nghe ngóng nhiều phía. ĐT Long An bị cái dớp chưa lần nào biết thắng Đồng Nai bất kể sân nào hay giải nào. SHB Đà Nẵng - V. Hải Phòng (17 giờ): Cơ hội cho SHB Đà Nẵng đeo đuổi chức vô địch và làm “chim xanh” níu chân SL Nghệ An phần nào giúp Hà Nội T&T về đích nhanh hơn. Chủ sân Chi Lăng dễ thắng ở sân nhà dù vắng các ngoại binh vì chấn thương. B. Bình Dương - HA Gia Lai (BTV2 trực tiếp 17 giờ): Chủ nhà khao khát nhiều hơn một trận thắng khi ở thế cùng đường trong khi khách gần như bít cửa tranh vô địch. Chiến thắng của HA Gia Lai thường dựa nhiều vào chân sút Oseni thì chiều nay anh lại không ra sân vì thẻ phạt. Hà Nội T&T - Thanh Hóa (VTC3 trực tiếp 17 giờ): Tham vọng tốp ba của Thanh Hóa hơi cao đạo bởi nội lực của họ chỉ đáng ở tầm trung. HLV Mai Đức Chung rất muốn thắng để báo công trong mùa đầu làm Thanh Hóa nhưng sẽ rất khó cho họ làm nên đại cuộc. Hà Nội T&T có thừa tham vọng và sức mạnh trên sân nhà. XMXT Sài Gòn - SL Nghệ An (VTV6 trực tiếp 17 giờ): Sắc vàng cổ động viên SL Nghệ An sẽ phủ khắp sân Thống Nhất như một nguồn sức mạnh lớn lao cho đội nhà, bất chấp ban tổ chức sân gây khó dễ tăng giá vé. Khách có nhiều động lực chiến thắng hơn.