Van Basten "phản pháo" Arrigo Sacchi về "vụ Ibrahimovic"

Quả đúng là giữa Ibrahimovic và siêu sao một thời của Milan cũng có ít nhiều nét tương đồng. Van Basten từng khoác áo Ajax Amsterdam và trước khi sang thi đấu ở Serie A, Ibra cũng là một cầu thủ của Ajax. Sau khi gia nhập Milan, Van Basten lập tức thể hiện phong độ đỉnh cao bằng những bàn thắng, giúp đội bóng đỏ đen chinh phục Scudetto và cúp C1 Châu Âu.

Ibrahimovic mới chơi mùa giải đầu tiên cho Milan nhưng đã kịp ghi 13 bàn thắng sau 21 trận đá cho Milan mùa này. Tuy chưa biết Milan có giành được danh hiệu gì vào cuối mùa giải hay không nhưng hầu hết những bàn thắng mà Ibra ghi được cho tới lúc này đều hết sức quan trọng và góp phần rất lớn đưa Milan vào vòng 1/8 Champions League cũng như dẫn đầu BXH Serie A sau 16 vòng đấu.

Bình luận về so sánh của người thầy cũ Sacchi, Van Basten không phủ nhận tài năng của Ibrahimovic nhưng cho rằng so sánh như thế là khập khiễng. "Cậu ta là một cầu thủ tài năng. Nhưng Ibrahimovic có cuộc sống của cậu ấy, còn tôi có con đường của riêng tôi. Cậu ta có vai trò quan trọng với Milan và tôi chúc cho cậu ta cùng CLB những điều tốt đẹp nhất, gặt hái nhiều thành công. Tuy nhiên, mọi so sánh bây giờ dường như không đúng lúc cho lắm. Milan đang chơi tốt, nhưng với tôi dường như thứ bóng đá mà họ chơi chưa thể gọi là vĩ đại. Hiện tôi thấy họ mới chỉ nghĩ đến việc giành chiến thắng trong mọi trận đấu chứ chưa phải là vừa chiến thắng vừa chơi đẹp. Đôi lúc tôi thấy hình ảnh của mình hiện sinh trong con người Ibrahimovic. Cậu ta rất khỏe và có kỹ thuật tốt nhưng tôi vẫn cho rằng so sánh 2 cầu thủ thuộc những thời đại khác nhau là khập khiễng và khá là vô nghĩa", Van Basten tỏ ra không mấy hưởng ứng sự so sánh của Arrigo Sacchi.

Theo HT (TT&VH Online / Gazzetta dello Sport)