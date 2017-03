Vấn đề của bóng đá Việt Nam: Quay quắt vì tiền

Xem lại cách tiêu tiền của K. Kiên Giang K. Kiên Giang cứ kêu là thiếu tiền dù nhà tài trợ chính Ngân hàng Kiên Long luôn giải ngân đúng và đủ. So với Đồng Nai làm bóng đá thì K. Kiên Giang tiền nhiều hơn và có kinh nghiệm hơn nhưng Đồng Nai chắp vá có bao giờ than thiếu tiền đâu. Ngược lại thì K. Kiên Giang cứ than tiền thiếu lẫn nợ tiền cầu thủ nhưng thực tế họ đã tiêu 40 tỉ đồng so với Đồng Nai chỉ 30 tỉ mà chơi trận nào ra trận đó. Không ít cầu thủ K. Kiên Giang bây giờ tỏ ý nghi ngờ dàn lãnh đạo đội bóng ít vì đội bóng như ở Đồng Nai đã làm. Họ cân, đong, đo, đếm và chợt nhận ra với con số 40 tỉ đồng đó thì không thể gọi là thiếu, trừ khi có những khoản phải chi mà không thể công khai. Ở Đồng Nai, chỉ với 30 tỉ đồng mùa đầu tiên đối với thầy trò ông Trần Bình Sự đã là đủ trong khi ở K. Kiên Giang thì hơn 10 tỉ đồng mà cứ vẫn than là thiếu. Ở Đồng Nai, HLV trưởng Trần Bình Sự thương cầu thủ còn cao hứng móc tiền túi thưởng cho cầu thủ trong khi ở K. Kiên Giang thì cứ lớn tiếng la thiếu, là phải vay nợ. Tiêu tiền cũng có lắm cách tiêu. NGUYỄN NGUYÊN