Vấn đề của bóng đá VN: Tiền tỉ và cú đấm

Ông Lê Hùng Dũng tuyên bố nhờ cơ quan an ninh vào cuộc điều tra nghi vấn tuyển thủ Việt Nam thi đấu bất thường ở trận thua Malaysia 2-4 mất vé vào chung kết. Ông kể lại mình từng chịu ba cú đấm trong sự nghiệp tham gia bóng đá là trận chung kết Tiger Cup 1998, chung kết SEA Games 25 và trận thua bán kết lượt về đêm 11-12.

Cái cách nói của ông Dũng gây sốc nặng với nhiều cầu thủ và chẳng khác gì một cú đấm vào lòng tự trọng của họ. Trong khi đó, giới chuyên môn sòng phẳng nhìn nhận đội tuyển Việt Nam thua do chủ quan, nôn nóng, khinh địch và do cách ông Miura dạy học trò tiếp cận trận đấu ở thế kèo trên. Nói một cách khác là cầu thủ sau nhiều vụ bán độ bị phanh phui gần đây thì có gan trời họ cũng không dám bán mình cho quỷ dữ trong lúc VFF đã cài cắm cả nhân viên an ninh theo đội từ trong ra ngoài.

Như một sự đảo chiều, lượt đi hàng thủ Malaysia chơi vô kỷ luật còn lượt về thì họ lại rất kín kẽ trong khi ta lại vô kỷ luật trong phòng ngự và kèm người. Ảnh: QUANG THẮNG

Thật nghiệt ngã khi chỉ bốn ngày trước đó, chủ tịch VFF đích thân gọi sang Malaysia thưởng nóng cho đội tuyển 2 tỉ đồng sau trận thắng 2-1 (cộng với 1 tỉ đồng của bầu Hiển thưởng nữa là 3 tỉ đồng) thì chính ông đã quay ngoắt chỉ trích họ. Thế nhưng ông đã phá nguyên tắc thưởng tiền trên các đội tuyển như đối với lứa U-19 trong khi thầy trò ông Miura mới chỉ thắng trận lượt đi. Chính bởi sự nuông chiều ấy phần nào gây ra sự thỏa mãn của cầu thủ trong lúc họ cần một chuyến bay thẳng về Hà Nội đỡ mất sức hơn là phải mất cả ngày quá cảnh ở TP.HCM.

Chỉ tiếc cho đội tuyển Việt Nam mới làm dấy lên sự quan tâm hơn từ giới hâm mộ sau một trận đấu thì họ ngay lập tức đạp đổ lòng tin bằng một lối chơi yếu kém từ chuyên môn đến tinh thần. Hàng thủ gây ra bốn bàn thua chắc hẳn sẽ mất ngủ và dằn vặt bản thân ghê gớm vì những động tác ngờ nghệch không thể tin nổi. Tuy nhiên, nếu công bằng nhìn nhận thì sai lầm cá nhân ấy chính là hậu quả của cả một hệ thống phòng thủ từ xa bị mất tác dụng khi để cho tuyến giữa Malaysia triển khai bóng như chốn không người.

Sự tung hô và nuông chiều sau 90 phút xuất thần trên sân Shah Alam đã làm nhiều cầu thủ đánh mất mình dẫn đến trận thua đầy tủi hổ khi ai cũng nghĩ chiếc vé chung kết đã nắm trong tay.