Vận đen của Than Quảng Ninh và nước mắt Hải Phòng

HLV Phan Thanh Hùng nói rằng may mắn đã ngoảnh mặt với Than Quảng Ninh trong suốt 90 phút trên sân nhà Cẩm Phả khi tạo ra nhiều thời cơ ăn bàn hơn nhưng lại không thể phá lưới Hà Nội T&T.



Cả Hải Phòng lẫn Than Quảng Ninh đều đánh mất cơ hội khi cờ đến tay. Ảnh: XUÂN HUY

Không thể diễn tài đến thế (!?)

Khi trận đấu đi đến phút bù giờ cuối cùng, Hà Nội T&T hưởng phạt góc. Quang Hải treo bóng vào giữa, cả chục màu áo xanh thẫm Than Quảng Ninh dày đặc trước cầu môn trong thế hai đánh một cầu thủ đối phương. Thế nhưng tất cả lại để sổng Văn Quyết một mình đón quả bóng ói ra đúng tầm ra chân và một cú sút cực mạnh phá lưới thủ môn Tuấn Linh.

Lần thứ hai trong trận “chung kết” thứ hai liên tiếp, Than Quảng Ninh lại để thua đúng vào phút cuối cùng. Thật ra may mắn không quay lưng với họ. Chỉ có sự thiếu tập trung và không thuộc bài mới làm hại thầy trò Phan Thanh Hùng.

Mới vòng đấu trước đó, cầu thủ Than Quảng Ninh đã khóc vì sai lầm của thủ môn Tuấn Linh ở phút cuối để Sunday gỡ hòa 2-2 cho Thanh Hóa. Họ chơi 11 người đánh chín suốt cả nửa hiệp 2 vẫn không chịu thắng thì đừng trách thần may mắn ngoảnh mặt.

Sau trận thua Hà Nội T&T và rơi xuống hạng tư, Than Quảng Ninh sắp sửa trắng tay. Cú thua của thầy trò Phan Thanh Hùng lại là niềm vui vô bờ bến của đội bóng bầu Hiển và như một món quà cho lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hà Nội T&T.

Một cổ động viên Than Quảng Ninh không tin vào trận thua của đội nhà đã chán chường và hờn dỗi viết: “Vở kịch hay với Hà Nội T&T đã kết thúc đúng kịch bản, chỉ thương một vạn cổ động viên mất công đến sân xem. Vậy là Than Quảng Ninh chắc chắn sẽ có cúp quốc gia năm nay từ người anh em Hà Nội T&T. Chúc mừng Than Quảng Ninh” (nick Ti Cu). Một nick khác chấp nhận đau thương với quả quyết: “Không thể diễn tài đến giây cuối cùng được”.

Cửa khó của Hải Phòng

Vài phút sau khi giành chiến thắng dễ 5-2 trên sân Long An, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng mở mạng ngóng kết quả trên sân Cẩm Phả muộn vài phút. Nguyên do Ban tổ chức giải đã dễ dãi cho chủ sân bày ra chiêu trò nhiều người xuống tặng tiền cho đội Than Quảng Ninh khiến bóng lăn không đúng giờ quy định chung trên bảy sân bóng.

Khi Văn Quyết sút quả bóng cuối cùng ăn bàn, cả đội Hải Phòng thẫn thờ như không tin vào mắt mình. Thầy trò Trương Việt Hoàng buồn bã thở dài. Có cầu thủ ngồi ôm mặt khóc rưng rức.

Nếu Than Quảng Ninh cầm hòa Hà Nội T&T thì Hải Phòng đã vươn lên đầu bảng rồi. Hiện tại họ cùng 47 điểm nhưng xếp sau Hà Nội T&T do kém về hiệu số bàn thắng bại (+12 so với +15, đối đầu hai lượt hòa nhau).

Hải Phòng có quá nhiều lý do để tiếc nuối. Họ luôn dẫn đầu bảng xếp hạng ngay từ vạch xuất phát. Hai lần bị soán ngôi, các học trò Trương Việt Hoàng vẫn kịp đòi lại. Cho đến vòng 23, thua 2-3 trên sân Cần Thơ, họ không còn chiếm thế thượng phong nữa.

Cơ hội cho Hải Phòng lần đầu tiên trong lịch sử đăng quang V-League vẫn còn với điều kiện họ thắng trận cuối trước đội khách SL Nghệ An, còn Hà Nội T&T không thắng Thanh Hóa. Một khe cửa hẹp khác là Hải Phòng sẽ ghi trên bốn bàn, trong khi Hà Nội T&T chỉ thắng tối thiểu để trội hơn chỉ số phụ.

Khó quá!