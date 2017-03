Van der Sar thổ lộ ước muốn trước khi "treo găng"

Thủ thành Van der Sar. (Nguồn: Getty images)

Thủ thành số một của M.U sẽ kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ 40 của mình vào ngày hôm nay (29/10) và có lẽ đây sẽ là mùa giải cuối cùng của anh tại M.U. Hiện tại, câu lạc bộ chủ sân Old Traffold đang đau đầu để tìm người thay thế anh trong tương lai



"M.U chắc chắn sẽ giành lại chức vô địch giải Ngoại hạng Anh. Chúng tôi đã để mất những điểm quan trọng trong các trận đấu cuối cùng ở mùa giải trước và phải nhường chức vô địch cho Chelsea. Tôi nghĩ chức vô địch tại Premier League sẽ là ưu tiên hàng đầu. Và tất nhiên M.U cũng sẽ không để bị loại dễ dàng tại Champions League như ở mùa giải trước," Van der Sar tâm sự trên tờ The Mirror.



"Khi tôi còn nhỏ tôi nghĩ mình sẽ 'treo găng' vào năm 30 tuổi. Tôi đến với 'Quỷ đỏ' vào những năm cuối của sự nghiệp và đó là lý do vì sao tôi quyết tâm ở lại M.U cho đến bây giờ"./.

Theo Huy Đồng (Vietnam+)