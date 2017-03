Van Persie buộc Arsenal chia điểm với MU

Van Persie (áo trắng) ghi bàn thắng thứ 25 ở Ngoại hạng Anh tối qua. Ảnh: AFP.



Theo Đức Anh (VNE)



Van Persie là "diễn viên chính" trong trận chiến ở vòng 35 trên sân Emirates tối qua. Anh là người có đường chuyền hỏng, khởi nguồn bàn mở tỷ số của Theo Walcott cho Arsenal ngay đầu trận (xem clip). Nhưng chính chân sút người Hà Lan sau đó kiếm được phạt đền rồi đích thân thực hiện thành công gỡ hòa 1-1 cho Man Utd (xem clip).Kết quả này khiến Arsenal tụt xuống thứ tư, do ở trận trước đó Chelsea đã giành chiến thắng 2-0 trước Swansea City. Đội chủ sân Emirates hiện tại có 64 điểm sau 35 trận - ít hơn một điểm so với Chelsea và nhiều hơn Tottenham hai điểm, nhưng đều đá nhiều hơn một trận so với hai đối thủ cạnh tranh này. Phía trước chỉ còn lại ba vòng đấu để họ xác định mình có được dự Champions League mùa sau hay không.Còn đối với Man Utd, trận hòa tối qua đồng nghĩa với việc họ sớm sụp đổ kế hoạch đạt 96 điểm để vượt qua kỷ lục 95 điểm trong một mùa giải do Chelsea thiết lập trước kia.Dẫu vậy, đã chẳng có gì ảnh hưởng đến chức vô địch cũng như vị thế của thầy trò Alex Ferguson.Hôm qua họ đến London với tư cách của một tân vương, và được đội chủ nhà đón tiếp bằng hai hàng cầu thủ cùng những tràng vỗ tay (xem clip). Tuy nhiên Van Persie - chân sút chủ lực trong chức vô địch của Man Utd năm nay - không nhận được thiện cảm từ đội chủ nhà. CĐV của Arsenal vẫn hậm hực chuyện anh chuyển sang đội bóng đối thủ sau 8 năm gắn bó.Bất cứ khi nào Van Persie chạm bóng là những tiếng la ó lại rộ lên. CĐV đội bóng cũ càng có dịp hả hê khi phút thứ hai, Van Persie có đường chuyền lỗi, tạo điều kiện cho các cầu thủ Arsenal tổ chức phản công để cuối cùng Walcott thoát xuống dứt điểm thành bàn trong thế đối mặt với thủ thành David De Gea. Bàn thắng được công nhận dù pha quay chậm cho thấy cầu thủ của Arsenal đã việt vị trong lúc thoát xuống đón đường chuyền của Tomas Rosicky.Bàn thắng sớm giúp tinh thần các cầu thủ chủ nhà phấn chấn để duy trì sự chủ động trong lối chơi tấn công. Tuy nhiên, Man Utd không vì thế mà lép vế. Thậm chí sự nguy hiểm trong những đợt tấn công của họ là có thừa - nhất là khi bóng trong chân Van Persie.Anh chính là người có đường chuyền tuyệt đẹp cho Phil Jones bật cao đánh đầu thoải mái ngay trước mặt khung thành, nhưng bóng chệch đích. Sau đó không lâu Van Persie đích thân dứt điểm từ đường chuyền của Nani, đưa bóng trúng mặt thủ thành Wojciech Szczesny.Phút 44 Van Persie có bóng khi đón đường chuyền về cẩu thả của Bacary Sagna rồi thoát vào cấm địa. Trong lúc tìm cách sửa sai, hậu vệ phải của Arsenal mắc thêm lỗi lầm với pha xoạc bóng trúng chân ngôi sao của Man Utd, dẫn đến quả phạt đền không đáng có. Van Persie không mấy khó khăn đánh bại đồng đội cũ Szczesny.Sau giờ nghỉ, thế trận vẫn diễn ra nhì nhằng. Bên nào cũng có cơ hội nhưng không một lần tận dụng thành công. Man Utd là đội có thời cơ trước nhưng Wayne Rooney - người đá rất chìm trận này - đánh đầu trúng vị trí của Szczesny. Cazorla là người ở gần nhất bàn thắng thứ hai cho Arsenal, nhưng cú ra chân từ rìa cấm địa của anh không thắng được De Gea đã cảnh giác cao độ.Về cuối trận, Ryan Giggs được tung vào sân và trong lần thứ 35 đối đầu với Arsenal, tiền vệ kỳ cựu của Man Utd suýt chút nữa để lại dấu ấn. Anh thoát vào cấm địa và sau vài nhịp lừa qua 3-4 cầu thủ chủ nhà, Giggs dứt điểm nhắm vào góc xa. Nếu bóng không chạm vào một ai đó, rất có thể lưới của Arsenal đã tung lên.Dự bị không được sử dụng: Mannone, Vermaelen, Monreal, JenkinsonDự bị không được sử dụng: Lindegaard, Buttner, Cleverley, Kagawa