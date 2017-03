Van Persie từ chối du đấu cùng Arsenal

Ngày Van Persie rời Arsenal không còn xa

Sau 8 mùa giải gắn bó với Arsenal kể từ khi chia tay Feyenoord, Van Persie đã không còn động lực cống hiến cho đội chủ sân Emirates nữa. Bằng chứng là dù vẫn dự buổi tập sáng qua, tiền đạo người Hà Lan đã từ chối cùng các đồng đội lên đường tới Malaysia, nơi The Gunners chuẩn bị đá trận giao hữu thứ 3 với Ngôi sao Malaysia (24/7), trước khi tiếp tục lên đường để gặp Man City (27/7), Kitchee (29/7) và Cologne (12/8).



Thông tin này đã lập tức đánh động hàng loạt CLB, bao gồm cả hai đội bóng thành Manchester và Juventus. Tuy nhiên, đề nghị đầu tiên trị giá 15 triệu bảng của Man United đã lập tức bị Arsenal bác bỏ. Và hiện tại, đội chủ sân Emirates vẫn cương quyết đòi tối thiểu 20 triệu bảng cho chân sút đã ghi 37 bàn trên mọi mặt trận ở mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, do Van Persie sẽ được tự do đàm phán với các CLB khác sau đây hơn 5 tháng nữa (hợp đồng còn đến 30/6/2013), sẽ rất khó để Arsenal giữ chân tiền đạo thủ quân của mình.



Trên thực tế, HLV Arsene Wenger cũng muốn sớm giải quyết chuyện tương lai của Van Persie để ổn định nhân sự, hoặc sớm tìm người thay thế. Theo tờ Daily Mail, đội bóng thành London cũng đã liên hệ với một loạt cái tên gồm Llorente (Bilbao), Jovetic (Fiorentina) và Lewandowski (Dortmund) để lấp vào khoảng trống của Van Persie. Thế nhưng vấn đề là trong khi khó cạnh tranh được với các CLB khác cho chữ ký của Jovetic và Lewandowski, khả năng Arsenal có được Llorente cũng rất thấp khi Bilbao tuyên bố chỉ nhả tuyển thủ TBN cho đội nào đáp ứng mức phí giải phóng hợp đồng là 28 triệu bảng.



Thực tế ấy đã đặt The Gunners vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nhưng dù cương quyết giữ giá Van Persie đến đâu, có lẽ sớm muộn gì họ cũng phải chia tay người đội trưởng. Bởi một khi tâm trí của tiền đạo người Hà Lan đã không còn ở Emirates nữa, mọi nỗ lực níu kéo sẽ chỉ là vô nghĩa. Điều đó đã từng xảy ra ở mùa giải trước, với các trường hợp của Fabregas (trở lại Barcelona), Nasri (sang Man City). Và sau những thành công nhất định của hai người đồng đội cũ, Van Persie quả là càng có lý do để dứt áo ra đi. Vấn đề chỉ là anh sẽ đi đâu mà thôi...

Theo Phương Minh (Bongdaplus)