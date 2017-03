Van Persie vẫn còn cay cú Barca sau chiếc thẻ đỏ

Van Persie không đồng tình với quyết định của trọng tài ở trận lượt về. (Nguồn: Getty Images)

Phát biểu trên tờ De Telegraaf khi trở lại quê nhà để khoác áo đội tuyển Hà Lan dự vòng loại Euro 2012, Van Persie khẳng định Barcelona là một đối thủ đáng gờm nhưng các cầu thủ của họ lại than vãn quá nhiều trên sân.



Chân sút người Hà Lan cho biết: “Các cầu thủ Barcelona hay phàn nàn với mọi tình huống xảy ra trên sân. Đó là điều mà tôi hay thấy ở các cầu thủ Chelsea tại giải Ngoại hạng Anh. Barca thực sự là một đội bóng tuyệt vời nhưng họ nên bớt than vãn trên sân và tập trung vào trận đấu”.



Trong trận đấu nói trên thì Van Persie đã lĩnh thẻ vàng thứ hai do cố tình đá bóng dù trọng tài đã thổi còi báo hiệu anh ở vào thế việt vị. Sau đó, Van Persie cho rằng mình không nghe thấy tiếng còi vì âm thanh mà 90.000 cổ động viên trên sân Nou Camp phát ra là quá lớn.



Tuy vậy, nhiều người cho rằng Van Persie cũng đáng nhận thẻ đỏ trực tiếp ngay trong hiệp một do lỗi đánh tay vào mặt Daniel Alves của Barca. Khi đó, trọng tài Thụy Sĩ Massimo Busacca chỉ phạt thẻ vàng đối với tiền đạo người Hà Lan.



Sau trận đấu trên thì huấn luyện viên Arsene Wenger và tiền vệ Samir Nasri của Arsenal cũng đã bị UEFA trừng phạt vì đã có những lời bình phẩm không hay về ông Busacca./.

Theo Huy Đồng (Vietnam+)