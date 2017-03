Văn Quyến được định giá 8 tỷ đồng

Văn Quyến vẫn chưa tìm lại được phong độ đỉnh cao sau thời gian bị cấm thi đấu vì dính vào tiêu cực ở SEA Games 2005.

Hợp đồng chuyên nghiệp đầu đời cầu thủ của Văn Quyến với Sông Lam Nghệ An hết hạn ngày 31/12/2008. Hồi đó Văn Quyến từng nhận được nhiều lời đề nghị trị giá hàng tỷ đồng từ Ninh Bình, Hà Nội T&T nhưng anh quyết định ở lại Sông Lam Nghệ An thêm hai năm. Số tiền “lót tay” cho anh khi ấy chỉ là 800 triệu đồng kèm mức lương 20 triệu đồng mỗi tháng. Tháng 1/2011, hợp đồng hiện tại sẽ hết hạn.

Trước thềm V-League 2009, Sông Lam Nghệ An hoàn tất việc cổ phần hóa, đổi tên thành Công ty cổ phần bóng đá Sông Lam Nghệ An. Trước đó họ từng mất nhiều cầu thủ trụ cột, đáng chú ý nhất là tiền đạo được xem là biểu tượng mới nổi của xứ Nghệ, Lê Công Vinh (về Hà Nội T&T).

Để giữ hình ảnh của đội bóng xứ Nghệ, Ngân hàng Bắc Á – cổ đông chính của Sông Lam Nghệ An yêu cầu ban lãnh đạo CLB phải giữ bằng được các cầu thủ trụ cột như Huy Hoàng và Văn Quyến. Trung vệ Huy Hoàng đã cam kết ký hợp đồng từng năm một và sẽ kết thúc sự nghiệp ở đội bóng quê hương.

Cuối năm 2009 đội bóng xứ Nghệ cũng đã đề nghị Văn Quyến ký hợp đồng mới. Theo đó, CLB muốn anh gắn bó thêm ba năm nữa. Hết hạn này, họ muốn anh ưu tiên tiếp tục ký thêm bản hợp đồng hai năm. Nếu chấp nhận, Văn Quyến sẽ khoác áo Sông Lam Nghệ An thêm 5 năm kể từ sau tháng 1/2011. Đổi lại tiền đạo này được nhận số tiền bồi dưỡng chuyển nhượng 8 tỷ đồng cùng mức lương 30 triệu đồng mỗi tháng. Một khi bản hợp đồng này được ký, Văn Quyến sẽ trở thành cầu thủ đắt nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Trước anh, Ninh Bình đã chi 7 tỷ đồng cho các thương vụ chuyển nhượng của Như Thành (từ Bình Dương) và tiền đạo Việt Thắng (từ Đồng Tâm Long An), Hà Nội T&T cũng từng chi 7 tỷ đồng để có Lê Công Vinh từ Sông Lam Nghệ An.

Sông Lam Nghệ An tin tưởng với lời đề nghị này họ sẽ giữ chân được tiền đạo từng là số một ở tuyển Việt Nam. Được xem là một trong hai biểu tượng còn lại của Sông Lam Nghệ An (cùng với trung vệ Huy Hoàng) nhưng thực tế, Văn Quyến đang gây thất vọng trên sân cỏ.

Trước khi V-League 2010 khởi tranh, anh từng bị HLV Nguyễn Hữu Thắng phạt 5 triệu đồng vì đi chơi quá giờ quy định. Tết Canh Dần vừa qua, Văn Quyến bị tai nạn xe máy, không nghiêm trọng nhưng hiện vẫn chưa có được thể lực và phong độ tốt nhất. Sông Lam Nghệ An đã đấu 4 trận ở mùa giải 2010 (3 ở V-League, 1 ở Cup Quốc gia) nhưng Văn Quyến mới được vào sân 45 phút (hiệp hai trận hòa Đồng Tâm Long An 1-1 ở vòng hai V-League 2010).

Theo Khoa Nguyễn (VNE)