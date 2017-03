Văn Quyến lo thất nghiệp

Văn Quyến đang bị xem là người thừa ở Sông Lam. Ảnh: Hoàng Hà

Tái ký hợp đồng với Sông Lam Nghệ An đầu năm 2010, Văn Quyến sẽ gắn bó với đội bóng xứ Nghệ đến hết năm 2013. Còn một năm nữa, nhưng Quyến “béo” vẫn có thể bị cắt hợp đồng ngay lúc này. “Hợp đồng của tôi còn hết mùa bóng 2013. Nhưng trong bản hợp đồng có ghi rõ, Sông Lam có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu tôi không đáp ứng được yêu cầu của đội”, Văn Quyến tiết lộ.

Ở Sông Lam Nghệ An, vai trò của Văn Quyến trong những mùa bóng gần đây là rất mờ nhạt. Năm 2011 khi Sông Lam vô địch V-League, Quyến “béo” hầu như chỉ đánh bóng băng ghế dự bị. Mùa bóng 2012, Quyến thi thoảng được ra sân ở Cup Quốc gia và đến cuối mùa, bị đem cho Sài Gòn Xuân Thành mượn bốn tháng. Quãng thời gian ở Sài thành, Văn Quyến tiếp tục làm bạn với băng ghế dự bị thế nên sau vài tháng, “bầu” Thụy đã lắc đầu với tiền đạo người Nghệ An. Về lại Nghệ, Quyến nhận thông báo có thể tự do tìm đội bóng mới. Đã tìm đến thử việc ở Quảng Nam nhưng ngay ở đội bóng hạng Nhất này, Quyến cũng không tìm được chỗ đứng.

Văn Quyến sinh năm 1984, nổi danh từ năm 16 tuổi khi cùng U16 Việt Nam vào tới bán kết giải U16 tổ chức tại Đà Nẵng năm 2000. 19 tuổi, Quyến giành Quả bóng Vàng Việt Nam và từ đó, anh được xem là biểu tượng của bóng đá Nghệ. Cùng với tài năng thì việc “ăn chung mâm, ngủ chung phòng” với Huy Hoàng – người được xem là “anh cả” của các cầu thủ Nghệ, Văn Quyến càng được xem trọng. Ngay cả khi dính vòng lao lý vì bán độ tại SEA Games 2005, Quyến vẫn được Sông Lam chào đón khi trở lại.

Ba mùa bóng mờ nhạt, tài năng của Quyến đã bay theo thời gian. “Đàn anh” Huy Hoàng giờ không còn là chỗ dựa. Huy Hoàng đã hết uy sau nghi án phê thuốc khi lái xe. Phần nữa, giữa Quyến và Hoàng đã không còn chơi với nhau thân thiết. Ở Nghệ An có tin rằng, vì mâu thuẫn tiền bạc bộ đôi này đã không còn nhìn mặt nhau từ nửa năm nay.

Nghiệt cho Văn Quyến ở chỗ, đúng lúc anh mạt vận, Sông Lam lại chẳng sung túc gì. Khó khăn về tài chính, Sông Lam đã tính đến phương án không thuê cầu thủ ngoại. Những cầu thủ không có giá trị sử dụng sẽ bị cắt hợp đồng. Văn Quyến nằm trong số ấy.

Sau khi thử việc bất thành ở vài đội hạng Nhất, Văn Quyến trở về tập cùng Sông Lam. Chậm chạp, nặng nề, Văn Quyến giờ chạy dài phía sau các đàn em. Ở sân tập của Sông Lam, các CĐV đã nhìn thấy cảnh hiếm: Văn Quyến tự ở lại tập thêm hàng giờ khi các đồng đội đã về phòng nghỉ ngơi.

“Tôi có thể bị Sông Lam cắt hợp đồng sớm. Tìm việc mới là rất khó khăn với bất kỳ cầu thủ nào ở thời điểm này. Tôi phải tập, giảm cân để được ở lại. Khoác áo Sông Lam vẫn là mục tiêu của tôi. Hy vọng tôi sẽ được ở lại”, Văn Quyến tâm sự trong những ngày vất vả tìm lại mình.

Sông Lam đang quáng quàng lo chuẩn bị mùa mới. Có vẻ như đội bóng xứ Nghệ đã không còn lưu tâm nhiều đến Văn Quyến. “Sông Lam đang rất khó khăn. Chi tiêu mọi thứ đều phải tính toán từng chút một. Về nhân sự, chúng tôi phải tinh giảm tối đa. Sông Lam không có chỗ cho những người thừa. Với Văn Quyến, cậu ấy luôn được tạo cơ hội ở lại nếu nếu đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn”, HLV Nguyễn Hữu Thắng nói.

Theo Khoa Nguyễn (VNE)