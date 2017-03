Văn Quyến thi đấu trọn đời cho SL Nghệ An

Văn Quyến quyết định dồn tâm huyết cho SL Nghệ An

Văn Quyến vừa phải trải qua ca mẫu thuật tại bệnh viện Parkway (Singapore) để chữa trị dứt điểm vết chấn thương cổ chân mãn tính. Để thi đấu trở lại, chân sút xứ Nghệ sẽ mất 5-7 tháng tập phục hồi và không thể tham dự AFF Cup trong màu áo tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, giá trị của Quyến “béo” trên thị trường chuyển nhượng không vì vậy mà giảm sút.

Thời hạn bản hợp đồng ký với SL Nghệ An sẽ hết hạn vào ngày 31/12, nên ngay khi trở về từ Singapore, Văn Quyến nhận được rất nhiều lời mời hấp dẫn, với mức đãi ngộ thuộc hàng “khủng” từ các đội bóng có tiềm lực tài chính hùng mạnh ở giải V-League. Nhưng sau một thời gian suy nghĩ, Văn Quyến quyết định sẽ dành toàn bộ quãng thời gian cuối sự nghiệp thi đấu cho đội bóng quê hương, tập trung giúp SL Nghệ An cải thiện thành tích.

Ngày hôm qua, Tổng GĐ công ty cổ phần thể thao SL Nghệ An, ông Nguyễn Hồng Thanh đã lên tiếng xác nhận thông tin này: “SL Nghệ An và Văn Quyến vừa ký một bản hợp đồng mới, trong đó Quyến cam kết dành toàn bộ thời gian thi đấu còn lại trong sự nghiệp cho CLB. Là đội bóng chuyên nghiệp thuộc VFF, chúng tôi không thể ký hợp đồng vượt quá 3 năm với cầu thủ, nhưng giữa các bên đã có những điều khoản ràng buộc cụ thể và rõ ràng.

Thời hạn hợp đồng của Quyến với SL Nghệ An chỉ hết hạn, khi Văn Quyến không còn thi đấu nữa. Tôi cảm thấy rất mừng khi Quyến quyết định gắn bó trọn đời cho đội bóng, điều này sẽ giúp sức mạnh của đội bóng ổn định hơn trong thời gian tới…”.

Chiều qua, tiền đạo Văn Quyến cũng khẳng định đã ký cam kết thi đấu cho SL Nghệ An trong suốt quãng thời gian thi đấu còn lại: Sau một thời gian suy nghĩ, tôi quyết định sẽ cống hiến trọn đời cho SL Nghệ An, nơi đào tạo và giúp đỡ tôi trong lúc khó khăn nhất. Tôi sẽ cống hiến hết mình góp sức giúp đội bóng thi đấu đạt thành tích cao, xa hơn có thể tôi đi học để tiếp tục gắn bó với SL Nghệ An khi không còn thi đấu…

SL Nghệ An và Văn Quyến thống nhất không công bố chi tiết bản hợp đồng, cùng chế độ chuyển nhượng và mức lương mới. Nhưng để có được sự cống hiến trọn vẹn của tiền đạo mang áo số 10, chắc chắn đội bóng xứ Nghệ cũng phải bỏ ra một khoản đầu tư không nhỏ. Trong lần đề nghị tái ký hợp đồng được đưa ra với Văn Quyến năm 2009, SL Nghệ An từng đưa ra con số hơn 7 tỷ đồng/3 năm.

Sau ca mổ tại Singapore, vết mổ cổ chân của Văn Quyến đang tiến triển đúng kế hoạch. Dự kiến đầu tháng 11, Văn Quyến bắt đầu tập phục hồi, đến tháng 2/2011 sẽ có thể trở lại thi đấu.

Theo Quang Vinh (Dân trí)