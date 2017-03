Văn Quyến và những thần đồng "bạc mệnh" của bóng đá Việt

Họ như những ánh sao băng xẹt ngang qua bầu trời bóng đá Việt để lại trong tim người hâm mộ nỗi tiếc nuối lớn lao.Trần Minh Chiến có lẽ là thần đồng bạc mệnh nổi tiếng nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.Năm 19 tuổi, anh trở thành Vua phá lưới và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia.

Năm 21 tuổi, Minh Chiến được gọi vào đội tuyển và ngay lập tức được thừa nhận là tiền đạo số một của tuyển Việt Nam khi tỏa sáng rực rỡ với bàn thắng để đời vào lưới Myanmar ở bán kết SEA Games 18. Trận chung kết năm ấy, nhiều người nói chúng ta thua Thái Lan vì Minh Chiến không thể ra sân (do chấn thương).

Chân sút của Công an Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những thành viên của thế hệ vàng bên cạnh những Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh. Trong lòng nhiều người hâm mộ, Minh Chiến là tiền đạo cắm xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Nhưng chàng trai sinh năm 1974 đã sớm phải chia tay sân cỏ.



Năm 22 tuổi, ở tuổi rực rỡ nhất của các tài năng bóng đá, Minh Chiến ngậm ngùi từ giã bóng đá đỉnh cao. Sự nghiệp của anh kết thúc trong nước mắt với 4 lần phẫu thuật, các cơn đau và vô số lần tái phát chấn thương.

Phạm Văn Quyến: “Cậu bé vàng”, ngôi sao châu Á và nỗi đau Bacolod

Tạm biệt và cảm ơn Văn Quyến. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Cho tới ngày hôm nay, Văn Quyến vẫn được thừa nhận là “thần đồng” xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam, người sở hữu tài năng thiên phú, có những tình huống đi bóng làm đắm say mọi con tim.Văn Quyến lần đầu tiên xuất hiện trên bản đồ bóng đá năm 16 tuổi khi đưa tuyển Việt Nam đạt hạng tư giải U16 châu Á. Vượt qua hàng loạt ngôi sao thiếu niên đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc... Quyến được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải.Năm 2003, Quyến ghi bàn duy nhất giúp Việt Nam đánh bại đệ tứ anh hào World Cup Hàn Quốc. SEA Games 22, anh tỏa sáng rực rỡ trước khi trở thành ngôi sao số một của bóng đá Việt. Ở tuổi 19, anh được ưu ái gọi bằng cái tên “cậu bé vàng”.Nhưng khúc cua nghiệt ngã tại SEA Games 23 đã hủy hoại sự nghiệp của Quyến. Trở về sau án tù, người con xứ Nghệ không bao giờ còn tìm lại được hình ảnh quá khứ. Anh giải nghệ cách đây ít ngày để lại nỗi tiếc nuối vô tận trong tim người hâm mộ.Cùng lứa với Văn Quyến, chúng ta không thể quên nhắc tới một cái tên khác: Phan Thanh Bình. Ở tuổi 17, tiền đạo của Đồng Tháp đã bất ngờ chiếm suất đá chính trong đội hình U23 Việt Nam tại SEA Games 22.

Cùng với Văn Quyến, anh hợp thành cặp tiền đạo kiểu mẫu: nhỏ con, tốc độ, kỹ thuật và to cao, tì đè tốt, giỏi đánh đầu.

Thanh Bình đã lâu lắm rồi không được gọi lên tuyển. (Ảnh: TTXVN)

Thái Sung trong ngày giành học bổng từ học viện Aspire (Qatar). (Ảnh: TTXVN)

Sau SEA Games 22, Thanh Bình nhanh chóng đánh chiếm các vị trí ở đội U23 và tuyển quốc gia. Nhưng khởi đầu mỹ mãn ấy đã làm hại Thanh Bình. Ở vị thế của một ngôi sao mới, anh nhanh chóng đánh mất mình.Thanh Bình lưu lạc từ Đồng Tháp tới Hoàng Anh Gia Lai rồi Đồng Tâm Long An trước khi đến Hùng Vương An Giang. Ở tuổi 27, cái tên Phan Thanh Bình gần như đã biến mất khỏi bản đồ bóng đá.Thái Sung có lẽ là thần đồng “bạc mệnh” mới nhất của bóng đá Việt Nam. Anh từng được đánh giá rất cao về tài năng sau khóa học dài hạn ở học viện Aspire (Qatar). Hồi năm 2010, Thái Sung đã gây ấn tượng mạnh tại giải trẻ Bồ Đào Nha mở rộng và được Sporting Lisbon mời về thử việc ở đội U21 (nhưng từ chối).Quyết định sai lầm ấy đã làm hại cả sự nghiệp của Thái Sung. Trở về Việt Nam, cựu tuyển thủ U19 quốc gia không thích nghi được với lối chơi của đội một SHB Đà Nẵng. Anh mất một năm chơi bóng chuyên nghiệp trước khi quyết định tới đội hạng nhì Kon Tum.Ở tuổi 20, Thái Sung bắt đầu lại sự nghiệp từ giải Hạng Nhì. Anh sẽ cần rất nhiều nỗ lực, quyết tâm và cả may mắn để không đi lại vào con đường của những Minh Chiến, Văn Quyến, Thanh Bình...

Trần Minh Chiến, Phạm Văn Quyến, Phan Thanh Bình chỉ là những cái tên tiêu biểu trong danh sách “thần đồng bạc mệnh” của bóng đá Việt.



Thanh Hưng (SHB Đà Nẵng) hay Minh Vương (Hoàng Anh Gia Lai) đang đứng trước nguy cơ tương tự. Hi vọng, họ sẽ không bước vào con đường của các đàn anh./.