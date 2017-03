VCK giải U-17 báo Bóng Đá: Chung kết trong mơ

Trước trận bán kết 2, “tân binh” Quảng Ngãi được giới chuyên môn dự báo sẽ “không có lối ra” trước sức mạnh của đối thủ PVF.

Khoảng 2.000 khán giả Quảng Ngãi cất công đến sân Thống Nhất cổ vũ, các cầu thủ trẻ Quảng Ngãi như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần. Tuy nhiên, bấy nhiêu là chưa đủ để giúp Quảng Ngãi tạo nên bất ngờ bởi bên kia chiến tuyến là đối thủ PVF vốn được đào tạo rất căn cơ và bài bản.

Chủ động chọn lối chơi phòng thủ, Quảng Ngãi bước đầu cô lập được các chân sút PVF uy hiếp khung thành thủ môn Hồ Nhân, chia cắt những đường chuyền ở tuyến hai. Nhưng cũng chính lối chơi tử thủ (từng làm nên “thương hiệu Quảng Ngãi” ở vòng bảng) đã khiến các học trò HLV Trương Hồng Vũ trở nên bị động trong việc triển khai thế trận. Họ đành nhường hẳn khu trung tuyến cho đối phương thỏa sức thao túng.

Chiến thắng đậm và nhẹ nhàng của các cầu thủ trẻ PVF trước Quảng Ngãi. Ảnh: XUÂN HUY

Trong phần lớn thời gian thi đấu, bóng chủ yếu lăn trên phần sân Quảng Ngãi. Phút 36, trong một pha tấn công, Trọng Hóa nhận đường chuyền từ cánh của đồng đội xoay người tung cú sút chân phải vào góc cao khung thành mở tỉ số. Bàn khai thông bế tắc giúp PVF thi đấu càng thanh thoát hơn.

Nếu ở các trận đấu vòng loại Quảng Ngãi thường tận dụng tốt các pha dàn xếp sút phạt để ghi bàn thì ở bán kết, họ trở thành nạn nhân của PVF. Hiệp 2, Lâm Thuận thực hiện cú sút phạt từ hơn 30 m, bóng cuộn căng qua hàng rào chắn bay vào góc trái khung thành nâng tỉ số lên 2-0.

Trận này đội trưởng Trần Văn Hòa chỉ huy hàng thủ giữ vai trò thi đấu rất chững chạc. Hòa là người châm lửa tung ra các đường chuyền vượt tuyến để các tiền đạo bứt tốc độ. Phút cuối trận, trung vệ này có pha đánh đầu ấn định tỉ số 3-0 đưa PVF vào chung kết.

Trước đó ở trận bán kết 1, SL Nghệ An được đánh giá ngang tài cân sức với Viettel đã bất ngờ thúc thủ ba bàn không gỡ.

Bàn mở tỉ số của Viettel do tiền vệ Hoàng Đức dứt điểm cuối hiệp 1 đẩy SL Nghệ An vào thế rượt đuổi. Tuy nhiên, các học trò HLV Nguyễn Quang Hải lại thi đấu như “gà mắc tóc” để phút 66 Văn Bửu đánh đầu chuẩn xác nâng tỉ số lên 2-0. Gần cuối trận, Văn Trung có pha đi bóng vượt qua hai hậu vệ SL Nghệ An ấn định chiến thắng ngọt ngào 3-0 cho Viettel.

Tuy thất bại ở bán kết nhưng chiến tích giành bộ HCĐ là phần thưởng xứng đáng cho các cầu thủ trẻ Quảng Ngãi. Ở chiều ngược lại, đấy lại là liều thuốc đắng đối với lò đào tạo trẻ vốn rất nổi tiếng như SL Nghệ An!