VCK U15 Quốc gia cúp Thái Sơn Bắc 2016: SL Nghệ An bị loại đau

Chiều nay (28-8), VCK U-15 Quốc gia cúp Thái Sơn Bắc 2016 đã diễn ra lượt trận cuối cùng của bảng B để xác định cái tên cuối cùng góp mặt tại vòng bán kết.

Trên sân An Giang, SL Nghệ An nhanh chóng có được lợi thế dẫn bàn khi được hưởng quả phạt 11 m ở phút thứ 13. Đội trưởng Khắc Lương đã không bỏ lỡ cơ hội giúp đoàn quân của HLV Lê Văn Hùng vượt lên dẫn trước.



Dù đã bị loại nhưng các cầu thủ trẻ CAND (đỏ) đã chơi một trận rất Fair Play

Việc đội bóng trẻ xứ Nghệ sử dụng lối chơi thiên về sức mạnh, áp sát đối thủ bên phần sân đối phương khiến các cầu thủ Công an Nhân Dân gặp rất nhiều khó khăn. Lợi thế 1-0 nghiêng về SL Nghệ An được duy trì đến hết hiệp 1.



Thua CAND 0-2 SL Nghệ An bị loại vì thua chỉ số phụ Khánh Hòa

Sang hiệp 2, SL Nghệ An tiếp tục duy trì thế trận một chiều khi liên tục gây sức ép. Phút 46, từ quả phạt góc bên hành lang cánh trái, Văn Lương bật cao đánh đầu nới rộng cách biệt lên thành hai bàn cho SL Nghệ An.



Do chưa thể định đoạt được tấm vé đi tiếp mà phải chờ vào kết quả của cặp đấu PVF và Khánh Hòa nên SL Nghệ An vẫn miệt mài đẩy cao đội hình lên tấn công để tìm kiếm thêm bàn thắng.

Sự chống đỡ quyết liệt của các cầu thủ CAND đã khiến SL Nghệ An không thành công trong nỗ lực nâng cao tỉ số, chung cuộc, SL Nghệ An thắng 2-0.

Cùng thời điểm trên sân 2, PVF dù tung ra lực lượng dự bị khi đã chắc suất vị trí số 1 nhưng cũng có bàn dẫn trước do công của Quốc Hoàng.

Trong thế không còn gì để mất, đội bóng trẻ phố biển đã vùng lên mạnh mẽ, thế trận áp đảo sau đó đã giúp họ liên tiếp ghi ba bàn thắng do công của Ngọc Trọng (9’, 55’) và Minh Thọ (62’). Nếu tận dụng tốt cơ hội hơn, Khánh Hòa có thể giành chiến thắng đậm hơn.

Kết thúc vòng bảng, Khánh Hòa và SL Nghệ An có cùng 4 điểm nhưng Khánh Hòa giành vị trí thứ 2, qua đó, tiến vào bán kết do hơn SL Nghệ An ở chỉ số phụ về bàn thắng ghi được (cả hai hòa nhau trong đối đầu trực tiếp).

Kết quả

PVF - Khánh Hòa: 1-3

SL Nghệ An - CAND: 2-0

Lịch thi đấu bán kết (HTV thể thao truyền hình trực tiếp cả hai trận)

Ngày 30-8

15 giờ, HA Gia Lai - Khánh Hòa.

17 giờ 15, PVF - An Giang.