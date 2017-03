VCK U15 Quốc gia-Cúp Thái Sơn Bắc 2016: Chủ nhà ngược dòng thành công

Chiều 23-8 tại An Giang, VCK U15 Quốc gia - cúp Thái Sơn Bắc 2016 đã chính thức khai mạc.

Đến dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, Tổng Thư ký LĐBĐ Việt Nam Lê Hoài Anh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Điện Thái Sơn Bắc Bùi Đình Tế. Ngay sau lễ khai mạc ngắn gọn là cuộc so tài giữa chủ nhà An Giang và TP.HCM.



Chủ nhà An Giang đã xuất sắc ngược dòng thắng 3-1

Được sự ủng hộ của khán giả nhà nhưng ngay phút thứ 4, An Giang đã bất ngờ để thủng lưới sau cú sút phạt khá đẹp mắt ở góc khá hẹp bên cánh phải của Trung Thành.

Tuy bị thủng lưới sớm nhưng các học trò của ông Nguyễn Hồ Nhật Tiến không nao núng. Với hàng tiền vệ khá cơ động, dưới sự dẫn dắt của hai tiền vệ trung tâm Thành Nhân và Tự Nhân, An Giang chơi chủ động hoàn toàn.

Tuy nhiên, các pha xử lý bóng trước khu vực cầu môn TP.HCM của đội chủ là lại tỏ ra kém hiệu quả và thiếu tinh tế nên không thể vượt qua được hàng phòng ngự được tổ chức khá chặt của đội khách.



U-15 TP.HCM khởi đầu rất tốt nhưng lại đuối sức

Dù vậy, trong một pha xử lý bóng khá bài bàn và xuất thần khi Ngọc Sơn lật bóng từ cánh trái, Thượng Phúc băng từ tuyến hai lên tung cú sút như búa bổ, cân bằng tỉ số 1-1 cho An Giang. Bàn gỡ giúp cho An Giang chơi hưng phấn hơn và đến phút 58, Văn Vinh đã có pha xử lý bóng khéo léo khi vượt qua luôn thủ môn Bạch Long để đưa đội chủ nhà lần đầu dẫn điểm.

Trong hơn 20 phút còn lại của giờ chính thức, An Giang chơi lấn lướt hoàn toàn và tạo rất nhiều cơ hội ăn bàn trông thấy. Nhưng phải đến phút bù giờ của hiệp 2 (phút 80+1), đội chủ nhà mới có thêm bàn thắng sau cú tâng bóng qua đầu thủ môn TP.HCM khá đẹp mắt của Tấn Tài, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng miền Tây.

Kết quả

An Giang - TP.HCM: 3-1

HAGL - Viettel: (18 giờ 15)

Lịch thi đấu bảng B ngày 24-8

15 giờ, SNLA - Khánh Hòa

17 giờ 15, Công An Nhân Dân - PVF