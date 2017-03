VCK U-21 báo Thanh Niên: Bóng đá hồn nhiên thua thực dụng

Ông Vinh chia sẻ: “Ở tuổi 17, 18, 19 các em vẫn còn được khuyến khích chơi hồn nhiên, chơi cống hiến. Chúng tôi muốn các em trước hết đá trên tinh thần phục vụ, cứ còn thời gian là “cháy” hết mình, cứ tràn lên tấn công và chơi nhanh...”.

Trong khi đó đội U-21 SL Nghệ An với 2/3 đội hình dày dạn kinh nghiệm V-League lẫn đội Olympic như Phi Sơn, Mạnh Hùng, Sỹ Sâm, Khắc Ngọc, Văn Mạnh… Thế mà HLV Đinh Văn Dũng của U-21 SL Nghệ An thừa nhận, đội của ông tuy dày dạn hơn, tuổi trung bình lớn hơn nhưng thắng nhờ may mắn. Ông nói: “Ở cái tuổi 17, 18 nhưng các cháu U-21 HA Gia Lai đã để lại cho tôi ấn tượng về lối chơi. Tuy nhiên, sự non nớt khó đòi hỏi nhiều ở cái tuổi đấy khiến các em mất điểm. Chúng tôi may mắn, bởi nếu hòa trận này thì SL Nghệ An hầu như bị loại”.

Tất cả nhà chuyên môn có mặt trên sân đều cho rằng U-21 HA Gia Lai chơi hay hơn, có sự kết dính cao hơn, cầm bóng nhiều hơn, thế trận tốt hơn, thế nhưng U-21 SL Nghệ An lại biết cắt đứt sự hưng phấn của đối phương nhờ kinh nghiệm ở nhiều thời điểm thích hợp.

Trận trên, cầu thủ Võ Lý mở tỉ số cho SL Nghệ An ở phút 28. Mãi đến phút 83, U-21 HA Gia Lai mới gỡ hòa 1-1 do Văn Trung thực hiện sau khi đi bóng qua ba hậu vệ SL Nghệ An. Ở thời điểm này U-21 HA Gia Lai đang có lợi thế sau một thắng, một hòa nhưng các học trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn vô tư tràn lên tấn công. Chỉ ba phút sau thì Võ Lý hoàn thành cú đúp giúp U-21 SL Nghệ An thắng 2-1 và không lâu sau thì trận đấu kết thúc.

Trận đấu còn lại Hà Nội T&T thắng Vĩnh Long 4-0.

Chiều nay giải diễn ra lượt trận vòng bảng cuối cùng bảng A thi đấu cùng lúc 15 giờ 30 giữa Sanna Khánh Hòa - SHB Đà Nẵng (sân Quân khu 9) và Cần Thơ - CS Đồng Tháp (sân Cần Thơ).

