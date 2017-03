VFF không kết Marcel Desailly

Danh sách các ứng viên cho vị trí HLV trưởng tuyển Việt Nam đã được Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh chuyển cho Hội đồng HLV quốc gia. Bản danh sách này có HLV đến từ nhiều nước, trong đó nổi tiếng nhất là cựu danh thủ Pháp Marcel Desailly.

Desailly chưa có bề dày kinh nghiệm huấn luyện nên khó được lựa chọn cho vị trí HLV trưởng tuyển Việt Nam. Ảnh: TR.

Cựu trung vệ Chelsea có sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng khi từng vô địch World Cup 1998, EURO 2000 và hai lần giành UEFA Champions League với Marseille (năm 1993), AC Milan (năm 1994). Tuy nhiên Desailly lại chưa có kinh nghiệm làm HLV ở cả cấp độ đội tuyển lẫn CLB. Anh từng ứng cử vào vị trí HLV trưởng tuyển Malaysia nhưng không thành công.

Khả năng Desailly được lựa chọn là rất nhỏ khi các ý kiến trong Hội đồng HLV quốc gia và Thường trực VFF đều nghiêng về HLV đến từ Nhật Bản. Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết: "Quy trình lựa chọn HLV đội tuyển quốc gia là Hội đồng HLV quốc gia thẩm định hồ sơ rồi tư vấn cho Thường trực VFF. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ tính toán để đưa ra phương án trình lên Tổng cục Thể dục thể thao". Theo ông Lê Hùng Dũng, Thường trực VFF chưa chắc đã lựa chọn HLV trùng hợp với ý kiến của Hội đồng HLV quốc gia.

Quan điểm cá nhân của ông Lê Hùng Dũng là HLV Nhật Bản phù hợp hơn với điều kiện hiện tại của bóng đá Việt Nam. Ông Lê Hùng Dũng phân tích: "Từng làm việc với nhiều HLV trưởng từ châu Âu, họ đều có yêu cầu rất cao về điều kiện sinh hoạt, ăn ở. Ví dụ phải đi máy bay hạng C, phải có chi phí vé cho người thân sang thăm hàng năm rồi chuyện ăn ở cũng rất khác so với HLV châu Á. Đó là chưa kể mức lương đề xuất của họ cũng cao so với khả năng của chúng ta".

"Trong khi đó, các HLV châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc và Nhật Bản không có nhiều đòi hỏi cầu kỳ về ăn ở, chuyện đi lại cũng đơn giản. Họ cũng dễ tính giống người Việt Nam và đặc biệt là cách suy nghĩ cũng tương đồng và hiểu rõ tâm lý người Việt nên sự hòa nhập cũng nhanh hơn. Điều này cũng phù hợp với bối cảnh phức tạp hiện tại", Chủ tịch VFF chia sẻ.

Về chuyên môn của các HLV này, ông Lê Hùng Dũng cũng khá tin tưởng: "Nền bóng đá Nhật Bản và Việt Nam khác nhau xa lắc. Làm sao so sánh mình với họ được. Thế nên, tôi tin tưởng họ đáp ứng được đòi hỏi về chuyên môn".

Ông Dũng từ chối tiết lộ mức lương mà HLV Nhật Bản yêu cầu nhưng nhiều nguồn tin cho rằng chi phí thuê HLV từ xứ mặt trời mọc rất rẻ, chỉ chưa tới 15.000 USD mỗi tháng. Bên cạnh đó, VFF cũng được Tổng cục Thể dục thể thao hỗ trợ trên dưới 10.000 USD mỗi tháng để trả lương cho chuyên gia.

"Trước đây, tôi đặt mục tiêu có HLV trưởng trong tháng 4/2014 nhưng do đợt nghỉ lễ nên có thể phải đến đầu tháng sau mới có thể công bố tên HLV trưởng", ông Dũng nói thêm.

Sau khi chọn xong HLV trưởng, VFF sẽ tiếp tục tìm Giám đốc kỹ thuật ngoại.

Theo Nguyễn Tùng (VNE)