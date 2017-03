Vì cái "bàn tọa", Vũ Dũng bị VFF kỷ luật

Phút thứ 58 trận đấu trên sân Mỹ Đình hôm thứ Bảy, khi tỷ số đang là 3-1 nghiêng về Viettel, trong một pha tranh chấp với cầu thủ đối phương, một cầu thủ của đội chủ sân Mỹ Đình đã nằm lăn lộn trên sân. Trông thấy vậy, thủ môn Vũ Dũng đã phá bóng ra ngoài đường biên để cho các bác sỹ vào sân chăm sóc cho đồng đội.





Hành động khiếm nhã của Vũ Dũng đã phải nhận án phạt thích đáng. (Ảnh: Quang Minh)

Nhưng không biết có phải cố ý hay vô tình mà cú phá bóng của thủ thành này lại tìm đúng nơi “an tọa” của BHL và cầu thủ đội Hà Nội ACB, dưới sự chứng kiến của các CĐV đội bóng này ngồi ngay sau khu kỹ thuật. Cho rằng thủ môn kỳ cựu người Hà Thành cố tình chơi xấu, các CĐV của Hà Nội ACB ngay lập tức “ca cải lương” với người trấn giữ khung gỗ bên phía Viettel.



Bức xúc và mất bình tĩnh, Vũ Dũng cũng chứng tỏ mình không phải là tay vừa khi anh đã đáp lại các CĐV đội khách bằng hành động rất khiếm nhã: chổng mông về phía khán đài. Chưa dừng lại ở đó, thủ thành 32 tuổi này còn có những hành động khó coi và tục tĩu hơn nữa.



Chuỗi phản ứng của Vũ Dũng là rất đáng lên án, nó không chỉ trực tiếp xúc phạm tới những CĐV của Hà Nội ACB mà còn khiến Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ ngồi trên khán đài cũng phải lắc đầu ngao ngán. Chính vì vậy, sau khi xem xét các báo cáo từ giám sát Phan Đức Hùng, Ban Kỷ luật VFF đã quyết định áp dụng Điều 59 Quy định kỷ luật 2010 với hành động rất khiếm nhã của thủ môn này. Theo đó, Vũ Dũng đã bị phạt 10 triệu đồng cùng 2 trận kế tiếp không được thi đấu.



Liên quan đến vụ việc thủ môn Vũ Dũng trong trận đấu Viettel và Hà Nội ACB, Ban kỷ luật VFF đã quyết định phạt 15 triệu đồng đối với CLB Hà Nội ACB do đã để các CĐV của mình chửi bới, lăng mạ trọng tài, cầu thủ và CĐV đội Viettel.



Cũng tại giải hạng Nhất, hai đội bóng XSKT Cần Thơ và Đồng Nai Berjaya, mỗi CLB đều bị Ban kỷ luật VFF phạt 3 triệu đồng do có 5 cầu thủ phải nhận thẻ vàng trong một trận đấu, theo điểm a khoản 1 Điều 46 Quy định kỷ luật VFF 2010.



Cuối cùng, Ban kỷ luật VFF cũng quyết định đưa ra án phạt tiền 5 triệu đồng đối với CLB XM Hải Phòng do BTC sân Lạch Tray đã để lực lượng khiêng cáng cũng như đội ngũ nhặt bóng cố tình câu giờ trong trận thắng 3-1 trước SHB Đà Nẵng tại vòng 14 V.League vừa qua.

Theo Minh Quân (VTC News)