Vì Pep, Chelsea chi gần 200 triệu bảng mua Messi

Sau khi đoạt FA Cup và Champions League, The Blues đang tiến hành cải tổ bộ máy nhân sự một cách mạnh mẽ. Tiền vệ tấn công Edan Hazard được cho là đã đồng ý tới CLB thành London với mức giá 32 triệu bảng kèm HĐ 5 năm và mức lương khủng 100.000 bảng/tuần sau thuế. Chưa dừng lại ở đó, The Blues cũng đang nỗ lực đẩy mạnh thương vụ chuyển nhượng tiền đạo Hulk của Porto với mức giá 38 triệu bảng. Song những chấn động Chelsea định gây ra trong kỳ chuyển nhượng Hè này không chỉ dừng lại tại đó. Không ai lạ gì việc tỷ phú Nga, Abramovich muốn chiêu mộ cựu HLV Barca, Pep Guardiola. Chiến lược gia này đã nhiều lần khéo léo từ chối CLB thành London. Song mới đây nhất, vị thuyền trưởng TBN cho hay có thể trở lại nghiệp HLV sớm hơn dự kiến (Pep định tạm nghỉ 1 năm) nếu có CLB nào đó sở hữu tham vọng và đội hình đủ sức quyến rũ ông. Và điều đó đã khiến ông chủ Chelsea định làm những điều “điên rồ” trên thị trường chuyển nhượng Hè này. Cụ thể, báo giới đang đưa tin Chelsea lên kế hoạch chi tới gần 200 triệu bảng hòng chiêu mộ tiền đạo Messi của Gã khổng lồ xứ Catalan. M10 đã rất nhiều lần tuyên bố không muốn rời Barca. Song không ai lạ gì việc tiền đạo Argentina là cậu học trò cưng của chiến lược gia Tây Ban Nha. Bởi vậy, việc hỏi mua M10 sẽ khiến Pep thích thú hơn với The Blues. Ngược lại, việc Pep tác nghiệp ở Chelsea có thể sẽ khiến Messi đổi ý và muốn ra đi. Về phía mình, Chelsea cũng đã có những dự tính chi tiết để không bị thua thiệt khi bỏ ra số tiền khủng chiêu mộ M10. Bộ phận Marketing của CLB thành London dự tính có thể thu lại số tiền chi ra chiêu mộ chân sút xứ tango bằng cách bán áo và các đồ lưu niệm liên quan tới Messi. Theo Kinh Vân (Bongdaso)