Vì sao Cristiano Ronaldo muốn ra đi?

Cris Ronaldo đã chán Real?

Câu chuyện Messi – Ronaldo



Hãy khoan bàn đến những tình tiết cuộc gặp đòi ra đi đầy bất ngờ của CR7, bởi điều này phải xuất phát từ những nguyên cớ. Mà nguyên cớ càng rõ ràng và cụ thể, thì điều đó mới tạo nên những quyết định.



Dù chỉ là phỏng đoán nhưng rất nhiều người cho rằng Leo Messi là một trong những động lực để Ronaldo thi đấu. Kể từ khi nổi lên trong màu áo Man United với mùa giải ấn tượng bằng chức vô địch Champions League 2007/08, Cris Ronaldo được giới chuyên môn và NHM đánh giá là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh.



Sự xuất sắc của CR7 không chỉ thể hiện ở kỹ năng đi bóng, tốc độ mà còn nằm ở hiệu suất ghi bàn khủng khiếp. Ronaldo từng ghi 118 bàn trong 292 trận cho Man United. Và trong màu áo Real cho đến lúc này, tiền vệ điển trai người Bồ cũng đang sở hữu hiệu suất ghi bàn khủng khiếp với 150 bàn/149 trận.

Ronaldo xuất sắc là thế, nhưng Leo Messi cũng tuyệt diệu không kém. Tiền đạo người Argentina đã ghi tới 259 bàn, kiến tạo 103 đường chuyền trong 333 trận với Barca. Ở mùa trước, Leo Messi ghi tới 73 bàn sau 60 trận, phá kỷ lục số bàn thắng được ghi trong một mùa giải của huyền thoại người Đức, Gerd Mueller (67 bàn/trận). Và trong 3 năm liên tiếp, chân sút này giành cả 3 danh hiệu lớn nhất của FIFA.



Người ta thường nói, “một rừng không thể có hai chúa sơn lâm”. Ronaldo hay đấy, nhưng vẫn thường phải ngậm ngùi chấp nhận về sau Leo Messi, từ thành tích cá nhân đến thành tích CLB. Dễ hiểu, Ronaldo thất vọng thế nào dù cố gắng đến mức nào.



Ở cuộc bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mới nhất, Ronaldo tiếp tục thất bại. Có lẽ đây được xem là giọt nước làm tràn ly?



Thói đỏng đảnh của CR7 hay sự thất vọng về giải đấu nhàm chán



Cris Ronaldo tài năng. Ronaldo đẹp trai là điều không ai phủ nhận. Song, cầu thủ này cũng được biết đến là người rất đỏng đảnh. Theo chính các đồng đội của cầu thủ này, Ronaldo thường mất tới nửa tiếng chỉ để trang điểm mỗi khi ra sân.



Trước đây, Sir Alex từng không ít lần nhắc nhở cậu học trò cưng về thói đỏng đảnh này. Ngay cả hiện tại, Jose Mourinho cũng chẳng ưa sở thích màu mè của tiền vệ đồng hương.



Mới đây, báo chí TBN đưa tin, BLĐ Real muốn gia hạn hợp đồng với Ronaldo, nhằm tránh sự nhòm ngó của những đối thủ đang giàu lên nhanh chóng như Man City và PSG. Tuy nhiên, tiền vệ này tuyên bố chỉ ở lại nếu được nâng lương từ 12 triệu euro/năm lên 15 triệu euro/năm – Con số kỷ lục trong lịch sử bóng đá.

Phải chăng việc BLĐ Real phớt lờ đòi hỏi này khiến Ronaldo muốn ra đi?



Quả thật, không dễ để nhận định về thái độ của Ronaldo lúc này. Có thể hai lý do trên không hẳn là những yếu tố ảnh hưởng tới ý định ra đi của cầu thủ này.



Không phủ nhận La Liga là giải đấu hấp dẫn, nhưng tính cạnh tranh của giải đấu này rất thấp. Nói đúng hơn, cuộc đua vô địch chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa Barca và Real. Sự vượt trội của hai đội bóng này với phần còn lại không chỉ khiến NHM chán nản mà ngay cả các cầu thủ cũng “mất hứng” khi mà chưa vào trận họ đã đoán biết chiến thắng thuộc về bên nào.



Dẫu vậy, dù với lý do nào thì thông tin Ronaldo ra đi khiến tất cả lưu tâm. Với một cầu thủ đã no đủ danh hiệu như CR7, chuyện anh ra đi vào một ngày đẹp trời nào đó là điều không phải là quá sốc!