Vì sao Manchester City chưa đi chợ Hè?

Dù rất sốt ruột nhưng đến nay, HLV Roberto Mancini vẫn chưa có thêm tân binh nào

Thực chất, tất cả đều có câu trả lời của nó. Hoạt động đầu tư bóng đá, dù là của một tài phiệt cỡ nhỏ hay của một đại cự phú gia như Sheikh Mansour, đều không phải là chuyện mua một món đồ chơi rồi cứ liên tục rót tiền ra trang bị hàng khủng cho nó. Họ phải quan tâm rất nhiều đến cân bằng nguồn thu-chi tài chính; nguồn thu thương mại của CLB ấy. Và giả như họ có mua một CLB để chơi đi chăng nữa thì cũng phải đảm bảo chắc chắn rằng họ đủ tư cách bước vào sân chơi. Và đó chính là lý do mà Man City có vẻ như đang lép vế so với những chuyển động không ngừng nghỉ trên thị trường của M.U, Chelsea hay thậm chí là Arsenal.



Hồi tháng 5, báo cáo tài chính cho thấy Premiership lỗ nặng với 458 triệu bảng Anh. Trong tổng số lỗ đó, Man City đi vào lịch sử với kỷ lục là CLB lỗ nặng nhất, tới 197 triệu bảng, chiếm 43%. Chính vì thế, Mansour tuyên bố “đã đến lúc Man City cần phải kiếm tiền”. Đúng, họ phải kiếm tiền để cân bằng lại và trong lúc thu nhập thương mại chưa thể tăng trưởng, họ cần kiềm chế chi phí bằng cách thắt chặt qũy lương và không mua khi chưa thể bán được những cầu thủ dư thừa của mình.



Theo quy định trong Luật công bằng tài chính của UEFA, kể từ năm 2013 trở đi, thâm hụt thu-chi của mỗi CLB đủ tham dự cúp châu Âu không được quá 5 triệu euro/mùa bóng. Tuy nhiên, UEFA cho các CLB thời gian “ân hạn” theo hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, từ 2013-2015, mỗi CLB muốn đủ tư cách thì không thể lỗ quá 45 triệu euro/tài khoá. Tiếp theo đó, giai đoạn 2015-2018, trần lỗ là 30 triệu euro. Như vậy, Man City chỉ có hai mùa bóng để làm biến mất một cách hợp pháp tối thiểu là 152 triệu euro trong khoản lỗ của mình. Chính vì thế, họ rất sợ nó phình to thêm chỉ vì những tăng cường lực lượng vô tội vạ mùa Hè này.



Man City vẫn thèm có Van Persie nhưng hãy chờ họ giải quyết được Dzeko, Santa Cruz và có thể là Tevez trước đã. Giá Van Persie không cao và nếu “giải tán” được bộ 3 kia, số lỗ của họ chắc chắn sẽ giảm đáng kể.

Theo Anh Linh (Bongdaplus)