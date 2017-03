Vì sao Oezil sa sút?

Hay nói theo một cách khác, thật đáng buồn làm sao khi vào thời điểm đẹp đẽ nhất của Real Madrid từ khi Mourinho tới Bernabeu, cầu thủ từng là quan trọng nhất của đội bóng trong mắt ông, Mesut Oezil, lại đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất.

Từ đầu mùa, những gì Oezil thể hiện trong màu áo Madrid là tệ hại một cách không thể tưởng tượng nổi, dù anh đã có một khởi đầu đầy hứa hẹn với bàn mở tỉ số trong trận hòa 2-2 với Barca ở Siêu Cúp Tây Ban Nha lượt đi. Tới lúc này, Oezil mới chỉ có 5 pha kiến tạo trên tất cả các mặt trận, một thành tích rõ ràng khó chấp nhận nổi với cầu thủ đã giật giải chân chuyền số 1 ở châu Âu mùa giải trước. Khả năng ghi bàn của tuyển thủ Đức cũng đã cùn đi thấy rõ. Bàn thắng vào lưới Dinamo Zagreb mới là bàn đầu tiên của anh cho đội bóng áo Trắng mùa này. Nhưng gây thất vọng hơn cả là việc anh không còn tạo được ảnh hưởng bao trùm lên lối chơi của Madrid như mùa trước nữa. Thậm chí, bảo anh là "người thừa" trong lối chơi như điện xẹt của Madrid cũng chẳng sai.

Giải thích về sự sa sút của Oezil, Jose Mourinho đã nói một cách đầy hình ảnh rằng mùa này, Real Madrid nói chung đã tiến bộ nhanh tới mức Oezil không theo nổi. Tuyển thủ Đức không hề tệ đi, anh chỉ không giỏi hơn, nhưng trong guồng quay hối hả của đội bóng áo Trắng, chỉ cần đứng im là đã đủ để bị tụt hậu rồi bị đánh bật ra ngoài. Cách giải thích của Mourinho rõ ràng không phải không có cơ sở. Mà rõ nhất là khi trở lại đội tuyển Đức, đội bóng có lẽ không thể tiến bộ nhanh như Real Madrid (!?), Oezil vẫn giữ được vai trò quan trọng của mình và có đóng góp to lớn. Trong 4 trận với Mannschaft từ đầu mùa, Oezil ghi được 4 bàn và có 3 pha kiến tạo.



Tuy nhiên, kể từ ngày Mourinho đưa ra tuyên bố nói trên tới nay đã gần 2 tháng, mà phong độ của Oezil vẫn không có dấu hiệu được cải thiện. Đó là lý do người Madrid sợ rằng còn những lý do khác, ngoài chuyên môn, sau sự sa sút của tiền vệ mang áo số 10. Đã xuất hiện những thông tin nói rằng đội bóng áo Trắng tính chuyện điều tra đời sống ngoài sân cỏ của Oezil, người mà theo nhiều báo cáo đã tham gia vào đời sống về đêm ở Madrid một cách quá "tích cực" sau vụ chia tay bạn gái. Madrid sợ rằng cầu thủ gốc Thổ sẽ đi vào vết xe đổ của Guti, người luôn đứng giữa ranh giới giữa thiên tài và ác quỷ, mà tính cách thất thường và cuộc sống về đêm lộn xộn là những lý do chính.



"Kinh điển" đã ở ngoài ngõ. Oezil chỉ còn 2 trận đấu nữa để chứng tỏ anh đủ tư cách có mặt trong đội hình xuất phát của Real Madrid ở Bernabeu đêm 10/12, là trận gặp Gijon cuối tuần này và trận đấu mang tính thủ tục với Ajax ở Champions League. Không tận dụng được, Oezil có thể bị đánh bật vĩnh viễn. Kaka đã trở lại và sẵn sàng lấy lại vị trí từng được dành sẵn cho anh ta rồi...

Theo V.C (TT&VH)