Vì Sir Alex, Kagawa hướng về Man United

Kagawa (ngoài cùng bên trái) dường như đã xiêu lòng với M.U

Hiện tại, Kagawa vẫn chưa quyết định sẽ chọn CLB nào làm điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp. Song anh đang có xu hướng ngả về Old Trafford. Mới đây, tiền vệ người Nhật Bản tiết lộ đã có buổi nói chuyện với HLV Alex Ferguson của Man United. Theo Kagawa, cuộc gặp gỡ này diễn ra tốt đẹp và để lại cho anh nhiều thiện cảm về chiến lược gia lão làng của đội bóng Anh.



Hiện tại, chủ đề cuộc trò chuyện giữa HLV Alex Ferguson và Kagawa vẫn còn nằm trong tấm màn bí mật. Song chắc chắn nhà cầm quân người Scotland không cất công bay sang Đức chỉ để nói vài lời xã giao.



Theo phán đoán của giới quan sát, rất có thể trong buổi làm việc đó, HLV Ferguson đã giới thiệu những kế hoạch tương lai của Man United để thuyết phục Kagawa về với Old Trafford.



Sở dĩ HLV Alex Ferguson phải thân chinh tới Đức là bởi Kagawa được Man United xem như con gà đẻ trứng vàng. Tiền vệ của Dortmund hứa hẹn trở thành chiếc chìa khóa để CLB chủ sân Old Trafford mở rộng thị trường Nhật Bản.



Sau thành công cùng với Dortmund, Kagawa đang là một trong những hình tượng thể thao được hâm mộ nhất trên đất nước mặt trời mọc. Nếu đưa được tiền vệ này tới Manchester, Quỷ đỏ hứa hẹn sẽ nhận được nhiều bản hợp đồng tài trợ, quảng cáo từ Nhật Bản. Ngoài ra, doanh thu từ các hoạt động kinh doanh đồ lưu niệm cũng sẽ tăng lên đáng kể.



Trước đây, Man United từng mở rộng thị trường Hàn Quốc bằng cách ký hợp đồng với Park Ji-Sung. Giờ đây, họ tiếp tục diễn lại bài này với Kagawa để tăng doanh thu từ Nhật Bản, thị trường mà Man United hiện đang lép vế so với Real Madrid và Bayern Munich.

