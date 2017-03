Vì tiền, Villas-Boas quyết loại Lampard

Lampard đã có hơn 10 năm cống hiến cho The Blues. Đi kèm với lòng trung thành là tiền bạc và sự trọng vọng. Tại CLB thành London, Lampard là một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất, 130,000 bảng/tuần. Bên cạnh đó, anh cũng là một trong những người được kính trọng nhất ở phòng thay đồ. Tuy nhiên HLV Villas-Boas đang muốn hủy bỏ “triều đại” Lampard tại sân Stamford Bridge. Đã từ rất lâu, bộ đôi này không nói chuyện với nhau. Mới đây nhất, khi Chelsea hành quân tới sân của Napoli tại vòng 1/8 Champions League, chiến lược gia Bồ Đào Nha lại cất cầu thủ người Anh trên băng ghế dự bị. Lampard bị cất trên băng ghế dự bị Theo tờ Daily Mail, một trong những nguyên nhân khiến Villas-Boas muốn trảm Lampard là bởi mức đãi ngộ quá cao tiền vệ này đang được hưởng tại Chelsea. Theo một thỏa thuận khi ký hợp đồng 5 năm (hồi năm2008) với đội chủ sân Stamford Bridge, tiền vệ người Anh sẽ được thưởng khoản tiền lên đến 1,5 triệu bảng cho lòng trung thành (nếu ở lại The Blues đến Hè 2013). Villas-Boas đang xung đột với rất nhiều cầu thủ tại sân Stamford Bridge. Tuy nhiên cũng có không ít người lên tiếng ủng hộ chiến lược gia Bồ Đào Nha. Chính hậu vệ Branislav Ivanovic là người đã gọi điện để thông báo cho Villas-Boas biết về số tiền thưởng “quá đáng” mà Lampard được nhận. Không chỉ vì tiền, còn nhiều lý do khác khiến Villas-Boas muốn loại Lampard như vấn đề tuổi tác và phong độ của cầu thủ người Anh. Nhưng trên hết HLV Bồ Đào Nha muốn loại bỏ gốc rễ của “thế lực đen” tại Stamford Bridge mà Lampard là một phần trong đó. Chỉ có điều, vì tiền, Lampard cũng đang rất nỗ lực ở lại The Blues, ít nhất là cho tới Hè năm sau. Công thần mâu thuẫn với HLV, Chelsea sẽ đi tới đâu khi những cuộc chiến nội bộ còn căng thẳng hơn các cuộc đấu trên sân cỏ? Theo Kinh Vân (Bongdaso)