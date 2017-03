Vidic giúp Inter thắng trận “derby Italia” ở Mỹ

Trước trận derby Italia tại IC Cup năm nay, cả Inter và Roma đều có 3 điểm và cơ hội để họ đi tiếp vẫn còn cho cả đôi do họ chỉ kém đội đầu bảng MU có 2 điểm. Và phần thắng trong cuộc chiến gây áp lực cho MU đã thuộc về Inter. Đội bóng của Walter Mazzarri đã giành chiến thắng 2-0 nhờ các bàn thắng của Vidic và Nagatomo.

Trong đó bàn thắng mở tỉ số của Vidic ở cuối hiệp thi đấu thứ nhất khá quan trọng, bởi trận đấu giữa Inter Milan và Roma diễn ra ở thế giằng co và không có nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm trước cầu môn của cả hai đội. Chính bàn thắng trong pha lên tham gia tấn công của Vidic đã giúp Inter Milan giải phóng về tinh thần và sau đó họ đã có được bàn thắng thứ 2 để vươn tới chiến thắng.

Vidic đã từng ghi nhiều bàn thắng bằng đầu trong màu áo MU, anh mới chuyển sang thi đấu cho Inter từ tháng trước sau khi rời Old Trafford theo diện chuyển nhượng tự do. Hậu vệ người Serbia đã đánh đầu thành công sau quả đá phạt của đồng đội để ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo Inter Milan. Tiếc rằng, chiến thắng này đã không giúp Inter đi tiếp do MU đã thắng Real Madrid và tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng.

Đội hình thi đấu

AS Roma: Skorupski, Florenzi (78′ Balasa), Astori (78′ Calabresi), Castan (13′ Benatia, 72′ Romagnoli), Emanuelson (61′ Cole), Pjanic (61′ Uçan), De Rossi (Keita), Nainggolan (78′ Paredes), Iturbe (72′ Borriello), Destro (61′ Totti), Ljajic (72′ Sanabria)

Inter Milan: Handanovic (64′ Carrizo), Andreolli (76′ Ranocchia), Vicic (81′ Silvestre), Juan Jesus, Nagatomo (76′ Mbaye), Jonathan, M’Vila (64′ Kovacic), Kuzmanovic (64′ Guarin), Dodò (64′ D’Ambrosio), Botta (63′ Laxalt), Icardi (81′ Bonazzoli)

Theo Phù Sa (Dân Trí)