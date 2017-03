Việt Cường rời khỏi ĐTQG không phải vì chấn thương?

Hậu vệ Việt Cường - Ảnh: Minh Tuấn

Sự vắng mặt của Việt Cường trong buổi tập chiều qua của ĐTQG đã khiến nhiều người phải đặt dấu hỏi. Rằng, chấn thương cổ chân của hậu vệ này nghiêm trọng hơn dự đoán ban đầu? Khi ấy, ĐTQG sẽ gặp khó khăn trong chuyến du đấu sắp tới, vì Việt Cường là một trong những mắt xích quan trọng nhất của đội tuyển.



Thế nhưng, kết thúc buổi tập, dư luận còn cảm thấy sốc hơn khi HLV Phan Thanh Hùng công bố thông tin về Việt Cường. Rằng, tuyển thủ đa năng này đã rời khỏi ĐTQG, không tham dự hai trận đấu giao hữu với ĐT Malaysia và Indonesia.



Đáng nói hơn, theo tiết lộ của HLV Phan Thanh Hùng, hậu vệ Việt Cường rời ĐTQG không phải vì chấn thương. Anh hoàn toàn đủ khả năng tham dự các trận đấu của đội. Tuy nhiên, Việt Cường tỏ ra không sẵn sàng cho các trận đấu của đội trong bối cảnh hiện tại và mong muốn được ở nhà nên BHL đội tuyển đã chấp thuận.



Theo HLV Phan Thanh Hùng, Việt Cường rời đội vì bận việc gia đình. Do chị gái mới từ nước ngoài trở về nên Việt Cường muốn đoàn tụ cùng gia đình tại Đồng Tháp. Bên cạnh đó, Việt Cường còn một số công việc riêng cần phải giải quyết nên xin vắng mặt trong chuyến thi đấu nước ngoài của ĐTQG.



HLV Phan Thanh Hùng cho biết: “Tôi cảm nhận được tâm lý của Việt Cường không thực sự thoải mái nên đã đồng ý để cậu ấy về nghỉ”. Có thể, vì chia sẻ với học trò mà ông Hùng chấp nhận tạo điều kiện cho Việt Cường về nhà gặp chị gái, nhưng dư luận lại đang băn khoăn về lý do mà tuyển thủ này đưa ra. Đơn giản bởi, ĐTQG hiện nay rất cần những cầu thủ như Việt Cường và mọi tuyển thủ cần phải biết gạt chuyện riêng để phụng sự cho việc chung.



Phóng viên báo Bóng đá đã đặt câu hỏi về khả năng trở lại ĐTQG của Việt Cường trong thời gian sắp tới với HLV Phan Thanh Hùng thì nhận được câu trả lời rằng: “Cậu ấy là cầu thủ có chất lượng tốt. Trước mắt, Việt Cường phải giải quyết xong chuyện cá nhân cũng như thật sự thoải mái thì mới có thể toàn tâm toàn ý cống hiến cho ĐTQG”.



Dường như ông Hùng không muốn nói về sự trở lại của Việt Cường. Nhưng có một điều chắc chắn, nhà cầm quân này đã rất tiếc và rất buồn khi Việt Cường vắng mặt. Nói cách khác, Việt Cường đang khiến ông Hùng khó xử. Bởi nói cho cùng, giờ là thời điểm mà ĐTQG rất cần sự xả thân và ý thức trách nhiệm từ mỗi tuyển thủ. Và thật tiếc là Việt Cường lại rút lui khỏi ĐTQG vì những lý do rất… ủy mị.

