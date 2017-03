Việt Nam – Malaysia: Thuốc thử liều cao

Sydney khó có cửa thắng U-21 Thái Lan Ở trận đấu lúc 15 giờ 30, người Thái không có đội hình mạnh nhất của lứa tuổi do giải vô địch trong nước còn diễn ra nhưng họ cũng không phải dễ bắt nạt. Do gặp phải hai đối thủ lớn U-21 Việt Nam và U-21 Malaysia nên có thể thấy sức tấn công của U-21 Thái Lan chưa thực sự sắc bén. Tuy nhiên, lối chơi và khả năng của họ hoàn toàn có cửa lấn át Sydney to cao mà không tinh. Đoạt hạng ba là một chỉ tiêu vừa sức của U-21 Thái Lan.