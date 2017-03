Villa chấn thương, Tây Ban Nha lần đầu gọi Michu lên tuyển

Kể từ khi cập bến Liberty, Michu đã thi đấu rất thăng hoa với 15 bàn thắng tại Premier League ngay ở mùa giải đầu tiên khoác áo Swansea. Mùa này, phong độ của chân sút 27 tuổi vẫn khá ổn định với 5 pha lập công sau 13 trận trên các đấu trường.

Sau nhiều nỗ lực, Michu đã được trao cơ hội ở tuyển Tây Ban Nha

Điều đáng tiếc cho Michu là suốt 1 năm qua, anh chẳng thể chen chân nổi vào ĐTQG Tây Ban Nha do tình trạng thừa mứa ngôi sao trong tay Vicente Del Bosque. Mãi cho tới hôm nay, cựu tiền đạo Rayo Vallecano mới lần đầu tiên biết đến cảm giác lên tuyển.

Sở dĩ Del Bosque phải cho gọi Michu là do ngày hôm qua, David Villa đã bất ngờ dính chấn thương. “Ngài râu kẽm” không có nhiều sự lựa chọn do trước đó, Fernando Torres cũng đã phải “vào viện” và nghỉ 3 tuần do một vết đau ở đầu gối.

Ngoài Michu, Del Bosque còn chuẩn bị trao cơ hội cho một “lính mới” khác là Diego Costa. “Sát thủ” của Atletico Madrid đang thi đấu quá hay từ đầu mùa với 10 bàn qua 8 trận ở La Liga, thành tích còn vượt trội hơn cả các siêu sao Lionel Messi hay C.Ronaldo.



Tuy nhiên, nếu như Michu sẽ được lên tập trung cùng đội tuyển ngay thì Costa vẫn phải đợi giấy phép từ FIFA. 2 ngày trước, tiền đạo sinh tại Brazil này đã tuyên bố anh muốn được cống hiến cho Tây Ban Nha thay vì Selecao do không bao giờ được HLV Scolari ngó ngàng tới.

Trong danh sách triệu tập của La Roja trước thềm hai trận đấu với Belarus (11/10) và Gruzia (15/10) lần này, bên cạnh sự vắng mặt bất khả kháng của bộ đôi Villa - Torres, những Roberto Soldado (Tottenham) hay Fernando Llorente (Juventus) cũng bị cho ra rìa. Chỉ có Alvaro Negredo - chân sút đang để lại những ấn tượng tốt tại Man City, là gương mặt quen thuộc trên hàng công được triệu tập.

Theo Nguyễn Huy (Dân trí / Marca)