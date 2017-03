Villas –Boas cảnh báo Lampard: Hạnh phúc là đấu tranh

“Không ai là không thể đụng đến”. Thủ quân John Terry đã lên tiếng ủng hộ Andre Villas –Boas sau khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha được bổ nhiệm làm HLV Chelsea. Đúng như tuyên bố của John Terry, Andre Villas –Boas đang thực hiện chính sách bàn tay sắt ở Stamford Bridge. Theo đó, bất cứ cầu thủ nào cũng có thể bị đẩy lên băng ghế dự bị, ngay cả là công thần nếu không có phong độ tốt nhất. Didier Drogba, chân sút đã ghi tổng cộng 145 bàn thắng cho Chelsea trong 7 mùa giải đã qua, chỉ đóng vai trò dự bị cho Torres ở mùa giải năm nay. Frank Lampard, một công thần khác của Chelsea đang bị Andre Villas –Boas đưa vào “tầm bắn”. Ở trận thua đau 1-3 của Chelsea trước M.U thuộc vòng 5 Premier League, Lampard đã bị thay ra sân ngay khi hiệp 2 bắt đầu. Đáng nói hơn, trong chiến thắng 4-1 trước Swansea hôm thứ Bảy vừa qua, Lampard đã không được ra sân một phút nào. Đây là sự kiện chưa từng xảy ra với Lampard kể từ khi anh đến Chelsea từ West Ham vào năm 2001, trong trường hợp tiền vệ người Anh không dính chấn thương hay gặp phải vấn đề sức khỏe. Phản ứng trước quyết định bỏ rơi mình của Andre Villas –Boas, Frank Lampard đã bỏ về giữa chừng ở trận thắng Swansea. Ở trận đấu này, tiền vệ người Anh đã lẻn vào phòng thay đồ và ra về mà chưa được phép của BHL Chelsea. Trước thái độ của Lampard, Villas –Boas đã bóng gió lên tiếng cảnh báo đội phó Chelsea. Theo chiến lược gia người BĐN, Lampard hay bất cứ cầu thủ nào đều phải nỗ lực luyện tập để có được vị trí chính thức trong đội hình The Blues. Ngoài ra, để xoa dịu sự ấm ức của Lampard, Villas-Boas giải thích việc ông để tiền vệ người Anh nghỉ ngơi ở một số trận đấu vừa qua nằm trong “kế hoạch xoay vòng” của Chelsea. Ngoài ra chiến lược gia người BĐN còn hứa sẽ để Lampard đá chính ở 2 trận đấu sắp tới gặp Bolton, Everton và QPR. Tuy nhiên theo nhận định của giới chuyên gia, sở dĩ Lampard được ra sân ngay từ đầu ở những trận tới là do Fernando Torres bị treo giò 3 trận vì dính thẻ đỏ ở trận đấu với Swansea. Nhưng bất cứ cầu thủ nào cũng phải cố gắng thể hiện mình để được chọn ra sân. Trong một đội bóng cần phải có sự cạnh tranh. Bởi hạnh phúc là đấu tranh", cựu HLV Porto tuyên bố. Sau gần 11 mùa giải cháy hết mình cho Chelsea, phong độ của Lampard đã có dấu hiệu đi xuống ở mùa giải năm ngoái. Tình hình trở nên đáng báo động ở mùa giải năm nay. Thể lực sa sút khiến Lampard cầm bóng nhiều hơn, chậm chạm hơn. Đúng như chỉ trích cách đây không lâu của Torres về hành tiền vệ già nua của The Blues. Phong cách thi đấu có phần chậm chạp hiện tại của Frank Lampard đi ngược lại với triết lí bóng đá tân công hoa mỹ của Villas-Boas. Thế nên tiền vệ người Anh sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa để đấu tranh cho vị trí đá chính trong đội hình của The Blues. "Lampard là cầu thủ rất quan trọng của chúng tôi. Theo Minh Hiếu (Bongdaso)