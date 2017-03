Villas-Boas cãi nhau với BLV bóng đá: Chelsea không ngu ngốc

Theo Daily Mail đưa tin, BLV Alan Hansen đã chỉ trích thậm tệ lối chơi của Chelsea trong trận thua 1-3 trước Man Utd trên sân Old Trafford ở vòng 5 Premier League. Cụ thể, BLV Alan Hansen đã dùng những từ ngữ như “ngây thơ” và “lố bịch” để miêu tả chuyến hành quân của HLV Villas-Boas và các học trò tới Nhà hát của những giấc mơ. Ngay lập tức, những bình luận của Alan Hansen đã khiến chiến lược gia 33 tuổi người Bồ nóng mắt. “Tôi ngạc nhiên khi có ý kiến chỉ trích chúng tôi là ngây thơ và ngu ngốc ở sân Old Trafford”, HLV Villas-Boas phản kích lại chỉ trích của BLV Alan Hansen. “Những gì chúng tôi đã làm là để bảo vệ bản chất của bóng đá Anh - thứ bóng đá đẹp và đó chính là điều tốt nhất cho bóng đá và cho người hâm mộ. Tôi nghĩ đó là trận đấu giải trí cho toàn thể thế giới”, chiến lược gia trẻ tuổi tiếp. “Bạn có thể cho rằng với 1 CLB, điều quan trọng nhất là chiến thắng danh hiệu nhưng chúng tôi muốn thiết lập lối đá tấn công, một lối đá đẹp đặt trên mục tiêu kết quả. Chúng tôi đang cố gắng để kết hợp chúng (kết quả và phong cách) với nhau”, HLV Villas-Boas tiết lộ về phương hướng phát triển Chelsea. Với việc định hướng một lối chơi đẹp cho Chelsea, HLV Villas-Boas cho hay thật khó tin khi vẫn có những người chỉ trích The Blues. “Khi có những người chỉ trích chúng tôi, tôi rất ngạc nhiên. Những người đó đã đi ngược lại các quy tắc của chúng ta. Họ không biết phải nói gì và sống bằng cách hạ thấp người khác”. “Chúng tôi không ngây thơ. Chúng tôi đã có thể chiến thắng. Tôi vẫn sẽ làm như vậy trong cả mùa giải. Cách bạn chiến thắng cũng quan trọng như việc chiến thắng. Sẽ có rủi ro nhưng bạn luôn phải chấp nhận rủi ro trong cuộc sống”, HLV của Chelsea nhấn mạnh. Tối nay Chelsea của HLV Villas-Boas sẽ đón tiếp Swansea trên sân nhà. Và chiến lược gia người Bồ tiết lộ The Blues sẽ tiếp tục cống hiến cho NHM một trận cầu đẹp mắt. Theo Kinh Vân (Bongdaso)