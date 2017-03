Villas-Boas không chơi “tâm lý chiến” với Sir Alex

Andre Villas-Boas (trái) và Sir Alex. (Nguồn: Internet)

Thông thường ở mỗi trận quyết đấu như Chelsea và M.U vào cuối tuần này, các huấn luyện viên hai đội thường đưa ra những lời ca tụng nhau, nhận xét yếu đi về đội hình hiện tại của mình hoặc đưa ra những tuyên bố mang tính tiêu cực. Đây là chiêu tâm lý khiến đối phương chủ quan và không tập trung hết mình vào trận đấu.



Kể từ ngày thay thế Ancelotti để ngồi lên băng ghế chỉ đạo The Blues, Villas-Boas vẫn chưa tạo ra được dấu ấn đặc biệt nào. Chính vì thế cuộc chạm trán với kình địch Manchester United vào cuối tuần này, ngay tại Old Trafford chính là cuộc thử lửa đầu tiên đối với các học trò của Villas-Boas và cũng là cơ hội để cựu huấn luyện viên của Porto thể hiện tài cầm quân của mình.



Cựu huấn luyện viên của Porto cho biết: "Tôi nghĩ rằng mình không nên chơi trò tâm lý chiến vì điều đó chỉ càng chứng minh rằng bạn đang chịu áp lực lớn. Đó là lý do vì sao tôi rất quan tâm tới cuộc họp báo của Sir Alex trước trận đấu này. Tôi luôn tôn trọng những phát biểu của ông ấy. Trò tâm lý chiến cũng khiến cho các cầu thủ cảm thấy nao núng. Ở mùa giải năm ngoái, tôi thường có những bất đồng với huấn luyện viên của Benfica. Tôi nghĩ đó là chuyện bình thường vì chúng tôi đang cạnh tranh nhau ngôi vô địch.”



Andre Villas-Boas từng là trợ lý đắc lực của Jose Mourinho ở Porto, Chelsea và Inter Milan. Tuy nhiên may mắn thay ông lại không mắc phải tính “nói nhiều” của “người đặc biệt.”



Trước và sau mỗi trận đấu, Mourinho thường có những tuyên bố hùng hồn thậm chí là gây “sốc.” Thói xấu này cũng khiến Mourinho phải trả giá trong năm ngoái khi ông bị UEFA phạt cấm chỉ đạo 3 trận tại Champions League do có những phát ngôn không đúng mực với Barcelona và người đồng nghiệp Pep Guardiola.



Tuy vậy, chiến lược gia 33 tuổi cũng dành những lời lẽ hết sức tốt đẹp để nói về Sir Alex: “Chúng tôi đều có niềm đam mê đó là nghiên cứu làm sao để có được một đội hình ra sân hợp lý nhất. Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được đối đầu với những Sir Alex. Tôi không nghĩ rằng sự nghiệp cầm quân của mình sẽ dài như ông ấy“./.

Theo Huy Đồng (Vietnam+)