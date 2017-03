Villas-Boas phá nát Chelsea

Dưới triều đại Villas-Boas, Chelsea thi đấu ngày một hớ hênh

Chelsea mùa này sở hữu hàng loạt kỷ lục… buồn. Đại loại như: Lần đầu tiên trong kỷ nguyên chủ tịch Abramovich, The Blues để thủng lưới 9 trận liên tiếp; lần đầu tiên trong nhiều năm gần đây, Chelsea có tới 3 trận thực hiện 14 cú sút không trúng đích; là đội bóng thủng lưới trong 10 phút cuối nhiều thứ 3 Premiership… Nói chung, toàn những kỷ lục được cấu thành nên nhờ sự kém cỏi của cả tập thể.



Đừng so sánh với Mourinho, bởi Chelsea của ngày hôm nay thậm chí còn không đủ tư cách đặt lên bàn cân cùng The Blues của những đời HLV trước như Avram Grant hay Ancelotti. Kể từ đầu giải, Chelsea thua sạch trong những trận đấu lớn (1-3 trước M.U, 3-5 trước Arsenal và 1-2 trước Liverpool), trong đó, điều đáng sỉ nhục nhất là ngay cả Stamford Bridge linh thiêng cũng chẳng còn bao bọc The Blues nữa.



Trong cơn ác mộng đáng sợ nhất, NHM Chelsea cũng không dám tưởng tượng thánh địa chưa từng chứng kiến một giọt nước mắt rơi dưới thời Mourinho, lại phải trải qua những thời khắc kinh hoàng như trận gặp Arsenal hay Liverpool.



Hơi khiên cưỡng khi quy kết mọi trách nhiệm lên đầu HLV Villas-Boas. Bởi lực lượng Chelsea chỉ có thế - già nua và bế tắc. Nhưng nếu Mou đệ nhị chưa từng huênh hoang nói về một Chelsea đẹp đẽ trong tương lai thì chẳng nói làm gì. Đó chính là vấn đề cốt lõi.



Villas-Boas tiếp quản Chelsea, nhưng thay vì kế thừa và phát huy những truyền thống của đội bóng, ông lại cố gắng thay đổi chỉ để khẳng định sự khác biệt giữa bản thân và các triều đại trước. Ông muốn Chelsea đá thật đẹp, không cần quan tâm nhiều đến phòng ngự. Nhưng chỉ với mỗi Mata khuấy đảo tuyến giữa, đá đẹp bằng cách nào?



Vấn đề nằm ở chỗ: Villas-Boas nhận ra Chelsea chưa hội đủ những yếu tố cơ bản để quyến rũ như ông hình dung. Nhưng thay vì đập đi xây lại, ông tiếp tục miễn cưỡng dựng nên một tư tưởng mới trên đống đổ nát. Và thế là Chelsea ngày càng trở nên lệch lạc, chắp vá. Công không sắc, nhưng thủ lại tồi tệ hết chỗ nói.



Quan sát cách Villas-Boas chỉ đạo hàng thủ, dường như ông luôn thúc các hậu vệ lên tham gia tấn công mà quên bẵng thực tế, những Terry, Ashley Cole đã già rồi. Họ không thể lên công về thủ như yêu cầu của ông được. Và thế là những lỗ hổng hàng thủ Chelsea cứ lớn dần, lớn đến nỗi ngay cả một tân binh như QPR cũng có thể nhìn ra. Và khi lối chơi tỏ ra bế tắc, việc các cầu thủ Chelsea trở nên hung hãn quá mức cần thiết là điều dễ hiểu.



Thời Villas-Boas mới tiếp quản Chelsea, có ai hình dung ra mới sau 12 vòng đấu, HLV người BĐN đã phải nói câu: “Tôi hy vọng Abramovich cho tôi thêm thời gian. Tôi sẽ tạo ra Chelsea mới trong tương lai gần thôi”. Thời gian vẫn còn đấy. Nhưng nếu cứ đi theo lối mòn vừa qua, Villas-Boas sẽ chỉ mãi loay hoay trong đống hổ lốn hiện tại mà thôi…



