V-League 2015: Tài sản quý của bóng đá xứ Nghệ

Các cổ động viên (CĐV) xứ Nghệ đã ngồi cả ở chỗ vốn là của CĐV nhà B. Bình Dương thường ngồi. Ngay cả ở trung tâm khán đài B (khu vực chính của CĐV Bình Dương) vẫn thưa thớt CĐV nhà.

SL Nghệ An luôn khó khăn về tài chính nhưng lực lượng CĐV đã cứu đội này trong mỗi mùa bóng. Chính Chủ tịch CLB Nguyễn Hồng Thanh chia sẻ: “Anh thấy đấy, những người con xa xứ của bóng đá xứ Nghệ luôn sát cánh với đội bóng như thế thì làm sao các cầu thủ không máu lửa được. SL Nghệ An là đội bóng nghèo nhưng nếu nghèo cả lực lượng CĐV thì chúng tôi chơi không nổi V-League…”.

Chiều 4-7 trên quốc lộ 13 từ TP.HCM dẫn đến sân Bình Dương rực một sắc vàng của CĐV xứ Nghệ. Họ tổ chức đi xe máy, xe 45 chỗ treo băng rôn vàng rực. Hàng trăm xe máy cắm cờ vàng của Hội CĐV Nghệ An thẳng tiến lên đất Thủ… Không biết từ bao giờ quanh sân Bình Dương có nhiều điểm do các CĐV Nghệ An mở ra bán áo vàng và băng đeo cổ động cho đội nhà nhìn cứ như sân Vinh trong những ngày đội SL Nghệ An đá sân nhà. Các dụng cụ cổ vũ cho đội bóng xứ Nghệ bán đắt hàng và hết vèo. Mỗi người một chút sắc vàng của các CĐV xứ Nghệ đã nhuộm vàng hai con đường dẫn vào sân Bình Dương.

Sắc vàng phía sau luôn là bệ phóng cho các cầu thủ xứ Nghệ. Ảnh: XUÂN HUY

Bên trong sân các khán đài cũng rực sắc vàng, họ ca hát, hò reo ầm ĩ và rất chuyên nghiệp.

Rõ ràng bóng đá V-League mà không có Hội CĐV Nghệ An tại khắp các sân cỏ cả nước thì sẽ buồn và thấy thiếu nhiều lắm.

Và cũng chiều 4-7 đấy, đội SL Nghệ An chơi thăng hoa là nhờ công rất lớn của trên 10.000 CĐV xứ Nghệ. Chất xúc tác này đã giúp các cầu thủ SL Nghệ An thức tỉnh và chiến đấu máu lửa để đền đáp cho tấm lòng người hâm mộ.

Đấy là “tài sản” vô giá của bóng đá xứ Nghệ mà ông Nguyễn Hồng Thanh cho rằng là nguồn động viên rất lớn để các cầu thủ xứ Nghệ vượt qua những khó khăn về tài chính mà thi đấu hết mình với màu cờ sắc áo của mình.

Những năm gần đây, mùa nào cũng thế, Chủ tịch CLB Nguyễn Hồng Thanh rất trăn trở, lo âu với tình trạng đội thiếu kinh phí và nhiều ngôi sao ra đi về các CLB giàu có. Nhưng rồi với lực lượng CĐV cuồng nhiệt ấy đã tiếp sức, tiếp lửa cho đội bóng này rất nhiều… Cũng không lạ khi đó là một “cái nôi” cung cấp nhiều quân nhất cho các đội tuyển Việt Nam.

Chưa hết, những ngày này, tại TP.HCM còn diễn ra vòng chung kết U-17 quốc gia. Ngay tại vòng bảng không thôi, mỗi khi U-17 SL Nghệ An thi đấu là hàng ngàn người hâm mộ Nghệ An đến cổ vũ tiếp sức. Dự kiến vòng bán kết sắp tới hứa hẹn sân Thống Nhất lại được nhuộm vàng bởi sắc màu của CĐV bóng đá xứ Nghệ.

Bóng đá xứ Nghệ luôn tự hào vì nguồn “tài sản” vô giá đấy.