V-League 2016, Cần Thơ - Than Quảng Ninh: Cờ đến tay!

SHB Đà Nẵng - Long An (17 giờ): Quá đen cho đội khách Long An không may phải đụng độ ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch SHB Đà Nẵng trong bối cảnh đói điểm và rất cần một chiến thắng để cải thiện vị trí. Thầy trò Ngô Quang Sang vẫn hy vọng còn nước còn tát nhưng trước một chủ sân Chi Lăng mạnh hơn và có mục tiêu cao hơn sẽ không có cửa cho đội khách lấy điểm. Long An không thể thua sẽ tìm cách đá dâng cao săn bàn và đấy là thời cơ cho SHB Đà Nẵng mưu mẹo hơn giành chiến thắng đậm. Các trận còn lại: Đồng Tháp - SL Nghệ An (16 giờ 30), QNK Quảng Nam - Hà Nội T&T (VPF trực tiếp 16 giờ 30), HA Gia Lai - Sanna Khánh Hòa (17 giờ).