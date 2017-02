V-League 2017: Long An vẫn chôn chân dưới đáy bảng

Có đông đảo khán giả đã đến sân Long An cổ vũ tinh thần cho cầu thủ nhà sau sự cố tủi hổ trên sân Thống Nhất ở vòng đấu trước khiến một số cá nhân bị truất quyền hành nghề.

Sự hối lỗi muộn màng

Trước khi vào trận, tân HLV trưởng Minh Phương cùng cả đội Long An nắm tay nhau, đứng cúi đầu xin lỗi người yêu bóng đá sau lỗi lầm của mình. Trên khán đài, người ta giăng một băng-rôn: “Cổ động viên luôn ủng hộ đội bóng”, “Long An ơi, mạnh mẽ tiến lên!”. Bên cạnh còn một tấm bảng có ảnh của bốn thành viên cũ của đội cùng dòng chữ: “Đề nghị VFF giảm án kỷ luật cho lãnh đạo + HLV + cầu thủ đội Long An”.

Không còn sự hào hứng như những cuộc đối đầu Gạch - Gỗ trước đây, cầu thủ hai đội chơi với nhau dịu dàng như một trận giao hữu.

Bầu Thắng vẫn ngồi chỗ quen thuộc, sát bên là Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú, không phải bầu Đức. Khán giả trên sân Long An dõi theo cầu thủ đội nhà bằng những ánh mắt cảm thông và chia sẻ, không ầm ào cả trong một vài tình huống nhạy cảm.

Trọng tài Đình Thịnh không mấy khó khăn để điều khiển an toàn một trận cầu tâm điểm của sự tò mò với Long An sau án phạt nặng và chờ xem dấu ấn của tân HLV Minh Phương. Tuy nhiên, 90 phút của cựu cầu thủ Long An này trên băng ghế huấn luyện lại quá căng thẳng ở lần đầu tiên anh dẫn dắt một CLB chơi V-League chỉ sau một ngày nhậm chức.



Công Phượng ghi một bàn và một lần kiến tạo cho Văn Thanh trong trận thắng Long An 3-0. Ảnh: XUÂN HUY

Những đôi chân mỏi trong cơn bĩ cực

Mấy ngày qua cầu thủ Long An chỉ họp và họp, rồi đau buồn nhận án phạt nặng nề. Những đôi chân chủ nhà chạy nặng nhọc như đeo chì.

HA Gia Lai cầm bóng nhiều hơn. Đội khách dường như cũng hiền lành hơn, như tình huống nhạy cảm khi Văn Toàn bị tác động ngã trong vòng cấm hay cú sút của A Hoàng trúng tay một hậu vệ Long An rất rõ nhưng trọng tài Đình Thịnh không cắt còi. Các cầu thủ trẻ của HA Gia Lai chỉ ra dấu “méc” trọng tài về lỗi của đối phương mà không có chút dấu hiệu phản ứng. Cũng có va chạm mạnh và cãi nhau của cầu thủ hai đội diễn ra trong thoáng chốc rồi dịu đi một cách nhẹ nhàng.

Chủ nhà có hai cơ hội của Tài Lộc và Oseni dứt điểm ngon lành vẫn không ăn. Long An yếu đi trong hiệp 2. Họ thua ở phút 68 khi Hồng Duy đi bóng xuống sát biên ngang rồi chuyền ngược cho Công Phượng ghi bàn mở điểm.

Phút bù giờ thứ 2, đến lượt Văn Thanh sút bóng hiểm từ đầu vòng 16,5 m nhân đôi cách biệt. Long An gần như buông xuôi. Họ nhận bàn thua thứ ba ở phút bù giờ thứ 5, Công Phượng vùng vẫy giữa vòng vây những chiếc áo đỏ rồi bất ngờ trả bóng vào giữa cho Văn Thanh trống trải đệm bóng cận thành, ấn định 3-0.

Long An vẫn chưa qua khỏi cơn bĩ cực.