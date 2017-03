V-League: B. Bình Dương - ĐT Long An: Thoát hiểm!

Nếu Quyến ghi bàn vào lưới SL Nghệ An… Chiều nay, Văn Quyến cùng V. Ninh Bình làm khách tại Nghệ An (VTC3 trực tiếp 18 giờ). Quyến sẽ đối đầu với những đồng đội cũ của mình ngay tại nơi Quyến từng thăng hoa và là thần tượng của giới trẻ Nghệ An. Người Nghệ An đang thăng hoa với chuỗi thắng liên tục sáu trận nhưng cũng không hẹp hòi khi ngôi sao cũ của xứ Nghệ ra sân trong màu áo đối thủ V. Ninh Bình. Sẽ rất khó để Quyến thể hiện mình trên sân Vinh nhưng nếu vẫn chơi như trận hòa B. Bình Dương thì Quyến có thể lấy lại được nhiều thứ mà anh đang mất. Nhất định người Nghệ An sẽ vỗ tay… rầm trời chúc mừng thằng Béo dù nó khoác áo đội nào chăng nữa. Bởi dù màu áo nào và dù có ghi bàn vào lưới đội bóng quê hương thì “thương hiệu” Văn Quyến với SL Nghệ An vẫn là bất biến. Chính ông chủ tịch CLB SL Nghệ An Nguyễn Hồng Thanh cũng từng nói như thế “Đi đâu mà cầu thủ Nghệ An thành công thì Nghệ An cũng hãnh diện cả”. Ở tuổi 28 về lại sân Vinh với Quyến chưa phải là quá muộn. TẤN PHƯỚC