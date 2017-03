V-League bất thường

Nước mắt trên khán đài Rất nhiều CĐV SL Nghệ An đã rơi nước mắt trên sân Pleiku khi chứng kiến cái thua bạc nhược của đội nhà. Rất nhiều người lặn lội đường xa từ TP.HCM, Nghệ An,… lên Gia Lai cổ vũ cuồng nhiệt cho các cầu thủ SL Nghệ An nhưng chỉ nhận lại cái thua tức tưởi. Trong khi đó, đại diện VPF khẳng định trận thua của SL Nghệ An trước chủ nhà là bình thường và đích thân Trưởng ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi khẳng định hai đội chơi quyết liệt, không có biểu hiện nhường điểm. TT “Thú thật là tôi không xem V-League!” Diễn viên Thái Hòa rất thành công với “Tèo Em” đã chia sẻ thật tình trên một chương trình talk show bóng đá của Đài Truyền hình K+ là anh có bật tivi xem bóng đá quốc tế chứ lâu nay không xem bóng đá nội mà điển hình là V-League. Thái Hòa còn tâm sự riêng rằng người ta cứ nói không có bằng chứng nhưng trên mạng xã hội hay những thông tin người ta kháo nhau rằng đội này sẽ buông và đội kia sẽ thắng vẫn diễn ra nhan nhản và lạ ở chỗ là họ đều nói đúng nên không có lửa làm sao có khói. NH