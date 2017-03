V-League cuối mùa: Thật giả lẫn lộn

Sau vòng 23 V-League, cục diện ở nhóm cuối bảng đã ngã ngũ khi Đồng Tháp chắc suất rớt hạng và Long An nhận vé play off. Tuy nhiên, họ vẫn có thể gây ảnh hưởng đến các đội đang kiêm điểm chạy đua đến ngôi vô địch.



Cụ thể, Long An sẽ tiếp Hải Phòng (vòng 25) hay Đồng Tháp tiếp SHB Đà Nẵng (vòng 26) chẳng khác gì món mồi ngon cho các đội kèo trên tích lũy điểm. Bởi ngay từ bây giờ, Đồng Tháp đã lo… thử nghiệm cầu thủ trẻ cho mùa sau đá hạng nhất, còn Long An có cớ dưỡng quân để chơi trận play off quyết định với Viettel vào ngày 23-9.

Đấy là chưa kể các đội ở nhóm giữa đã mất động lực cạnh tranh hoặc giữa các CLB thân thiết với nhau sẽ không thể bắt họ phải đá thật vì chẳng đem lại lợi ích gì cho họ.



Long An và HA Gia Lai đã hoàn thành mục tiêu nên rất khó đòi hỏi họ phải chơi hết sức mình. Ảnh: XUÂN HUY

VPF cho biết mình có nhiều biện pháp phòng chống tiêu cực, từ tai mắt của an ninh hay cơ sở phân tích dữ liệu của Sport Radar nhưng chắc chắn không dám đụng đến các đội chơi với nhau vì tình nghĩa.

Chẳng hạn, SHB Đà Nẵng đá với Sài Gòn (vòng 24), hay Hải Phòng tiếp khách SL Nghệ An lượt cuối có tính quyết định đến huy chương trong lúc các đội khách không còn mặn mà với cuộc chơi thì làm gì được nhau?



May mà những cuộc đối đầu cuối cùng còn hấp dẫn giới hâm mộ quanh hai đội Than Quảng Ninh và nhì bảng Hà Nội T&T có chung đối thủ chịu đá thật.

Ngoài trận gặp nhau quyết định ở vòng 25, Than Quảng Ninh ở vòng 24 sẽ làm khách Thanh Hóa, còn Hà Nội T&T tiếp Sanna Khánh Hòa.

Lượt đấu cuối, Hà Nội T&T lại tiếp Thanh Hóa, còn Than Quảng Ninh đá sân khách Sanna Khánh Hòa.



Phòng có lợi thế ở các vòng đấu cuối gặp một số đội đánh mất động lực. Ảnh: QUANG THẮNG



Chỉ có những cặp đấu như thế mới làm V-League còn có cái để xem, bởi động lực của Thanh Hóa rõ ràng là vào tốp có huy chương. Riêng với Sanna Khánh Hòa như một điểm sáng nhất qua những trận đá thật và phá bỉnh, thắng Hải Phòng 3-0 hay đè bẹp SHB Đà Nẵng 3-1.



Vào thế cờ tàn V-League, các nhà làm giải cũng chỉ biết hô hào CLB chơi bóng vì danh dự của mình và nhà tài trợ cũng chỉ mong mỏi đá bằng niềm tin.

Riêng đối với người xem bóng đá quốc nội lâu năm thì niềm tin là một thứ xa xỉ phẩm và điều này phản ảnh qua lượng khán giả đến sân cuối mùa đang giảm đáng sợ.