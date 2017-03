V-League: ĐT Long An - Đồng Tháp: Trăng mật…

NaviBank SG - Hà Nội ACB (VTC7 trực tiếp 17 giờ). Sáu trận liền chỉ hòa và thua, chủ sân Thống Nhất khát điểm ghê gớm. Chủ nhà vắng Được Em, Văn Tiến, Anh Tuấn do thẻ phạt nhưng nội lực vẫn nhỉnh hơn Hà Nội ACB. Nếu chủ nhà không lãng phí cơ hội, họ sẽ thắng và thậm chí là thắng đậm. HP Hà Nội - B. Bình Dương (VTV3 trực tiếp 16 giờ). Cái ghế của HLV Ricardo vẫn được bảo đảm như một kiểu cảnh báo cầu thủ B. Bình Dương đừng có làm loạn. Họ mất điểm quá nhiều ở những trận đấu lạ lùng mà thầy không thể “đọc” hết các học trò. Đội khách vắng trung vệ Chí Công trong khi HP Hà Nội không có Timothy. Khách hơn về nội lực nhưng chủ lại nhiều mưu mẹo hơn. SHB Đà Nẵng - V. Hải Phòng (VCTV trực tiếp 16 giờ). Khách V. Hải Phòng đang suy nhược lực lượng và suy sụp tinh thần sau cái thua choáng váng 0-5 Hà Nội ACB. Trong khi đó, tham vọng của SHB Đà Nẵng rất lớn và chắc chắn họ không lỡ dịp tích lũy điểm trên sân nhà. V. Ninh Bình - Thanh Hóa (VTC3 trực tiếp 16 giờ). HLV Lê Thụy Hải đưa quân Thanh Hóa về gặp lại đội bóng cũ V. Ninh Bình mà ông từng có sáu tháng ăn lương bầu Trường với cái giá kỷ lục 100 triệu đồng/tháng. Thanh Hóa vắng Đình Tùng (chấn thương) nhưng vẫn khó chịu với lối chơi cương - nhu khác thường. Ông Hải rất hiểu V. Ninh Bình và cầu thủ ở đấy đồng thời cũng muốn ngẩng cao đầu rời cố đô nhưng chắc chắn sẽ rất rất khó. GH - TT Kết quả các trận đấu hôm qua (30-4) V-League: HA Gia Lai - SL Nghệ An: 0-1 Hạng nhất: Than Quảng Ninh - SG Xuân Thành: 0-1; K. Kiên Giang - H. Huế: 2-2; BHTS Quảng Nam - XSKT Cần Thơ: 0-1; Đồng Nai - SQC Bình Định: 2-1; M. Nam Định - Fico Tây Ninh: 1-1; TDC Bình Dương - Hà Nội: 1-1; An Giang - TP.HCM: 1-2. VFF