V-League hiện còn năm đội lo trụ hạng: Ai đi, ai ở?

Phân tích của HLV Đặng Trần Chỉnh Mấy vòng đấu trước, tôi đã phán đoán cửa trụ hạng của TP.HCM không mấy sáng sủa và thời điểm này tôi vẫn giữ quan điểm như thế. Về tình cảm, tôi vẫn mong muốn TP.HCM thủ hòa Nam Định ở trận cầu quyết tử vòng 25 để may ra còn trụ hạng hoặc đá play-off. Thế nhưng lý trí của tôi mách bảo sẽ cực kỳ khó khăn cho TP.HCM khi chơi ở sân Thiên Trường. Tôi từng nắm đội đá sòng phẳng với Nam Định và không ảnh hưởng đến thứ hạng, may thì hòa. Còn khi chủ nhà ở vào thế không chủ hòa thì khó, rất khó! Đã đành Nam Định chỉ có một cửa phải thắng và chịu sức ép rất lớn nhưng TP.HCM sẽ chịu rủi nhiều hơn may. Và thua Nam Định thì khó có thể nói chuyện trụ hạng.