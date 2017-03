V-League: Kịch tính sân Pleiku và ngày hội sân Thống Nhất

Thanh Hóa - SHB Đà Nẵng 3-1: Bốn bàn thắng và hai thẻ đỏ Khán giả Thanh Hóa phải chờ đợi đến phút 50, Quốc Phương mới có bàn thắng cho đội nhà sau cú đánh đầu vào lưới SHB Đà Nẵng nhờ cú chuyền bóng chuẩn của Đình Đồng. Tuy nhiên, lại chính là Đình Đồng làm hại chủ nhà khi có pha kéo ngã Merlo trong vòng cấm và chân sút người Argentina không khó sút tung lưới Thanh Hóa trên chấm phạt đền 11 m ở phút 80. Kịch tính dâng lên ở phút 87, Thanh Bình vào sân ở đầu hiệp 2 sau khi nâng tỉ số 2-1 cho Thanh Hóa đã cởi áo ăn mừng quá lâu như có ý câu giờ liền bị phạt thẻ vàng thứ hai phải rời sân. Phút 90+1, đến lượt Hải Lâm dính thêm chiếc thẻ vàng nữa thành thẻ đỏ, trong khi trước đó Merlo bị chấn thương rời sân khiến SHB Đà Nẵng chỉ còn chín đánh 11. Phút bù giờ thứ 4, Hoàng Đình Tùng ghi bàn cho Thanh Hóa ấn định 3-1. TT Bảng xếp hạng: 1. Hải Phòng (18 điểm); 2. Thanh Hóa (12 điểm); 3. SHB Đà Nẵng (12 điểm); 4. B. Bình Dương (10 điểm); 5. Cần Thơ (9 điểm); 6. Sanna Khánh Hòa (9 điểm); 7. Sài Gòn (8 điểm); 8. HA Gia Lai (7 điểm); 9. Than Quảng Ninh (7 điểm); 10. SL Nghệ An (7 điểm); 11. QNK Quảng Nam (5 điểm); 12. Hà Nội T&T (4 điểm); 13. Long An (4 điểm); 14. Đồng Tháp (3 điểm).