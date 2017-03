V-League: Nhóm đèn đỏ tìm đường đào thoát

Nhóm ba đội bóng có nguy cơ cao nhất phải xuống hạng thì Đồng Tháp (4 điểm) gần như an phận, trong khi Long An và HA Gia Lai (có cùng 12 điểm) sẽ tranh nửa suất play off vào cuối mùa.

Đồng Tháp ngay từ khi phát hiện ra dấu hiệu sa sút bất thường của một số cầu thủ kỳ cựu ở đầu giai đoạn 2 đã thấy rõ cái chết được báo trước cho họ. Cộng với việc HLV Trần Công Minh không thỏa hiệp mà dũng cảm “cất” gần nửa đội hình chính để trưng dụng lứa trẻ theo kiểu “rách cho thơm” thì dễ hiểu ông đang có ý định xóa đi làm lại… từ hạng nhất.

Chỉ có phép màu mới giúp Đồng Tháp tồn tại ở V-League mùa sau khi đã chơi 15 trận chỉ biết thắng một trận, thua 13, hòa một. Dĩ nhiên các chỉ số khác đều cho thấy đội bóng của Trần Công Minh… dở đều, như ghi bàn ít nhất (12 bàn) và để thủng lưới nhiều nhất (37 bàn).

Thực chất Đồng Tháp đã gặp khó ngay từ trước khi bóng lăn nhưng vẫn miễn cưỡng cầm cự tới đâu hay tới đó. Họ thiếu tiền dẫn đến thiếu cầu thủ giỏi nên cho dẫu có thay tướng Phạm Công Lộc bằng thầy trẻ Trần Công Minh với mong muốn lột xác cũng bất thành.





Đồng Tháp của thầy trò HLV Trần Công Minh đang vào bước đường cùng trong khi HA Gia Lai thì lo trốn suất play off. Ảnh: XUÂN HUY

Chiều nay, Đồng Tháp lại tiếp một QNK Quảng Nam (VTC3 trực tiếp 16 giờ 30) đang có phong độ cao và còn thừa tham vọng lẫn khả năng chen chân vào tốp đầu. Bây giờ thì giới hâm mộ bóng đá Đồng Tháp chỉ mong đội nhà đá sao cho đừng hổ thẹn chứ ít dám mơ thắng.

Trong khi đó, HA Gia Lai đang đi vào vết xe đổ của chính mình như hồi năm ngoái phải chật vật chạy trốn rớt hạng từ giữa mùa giải đến trận cuối. Mùa này họ còn khốn khó hơn bởi sự hy sinh các trụ cột đi học hỏi ở các CLB Nhật Bản, Hàn Quốc, trong lúc những sự thay thế chưa thể bù đắp hụt hẫng. Chấn thương của nhiều cầu thủ ở hàng phòng ngự lẫn sự mất hút của chân sút được kỳ vọng Văn Toàn đã khiến HA Gia Lai chôn chân ở nhóm cuối.

Trong năm trận gần nhất, HA Gia Lai thua bốn, hòa một và phải chống chọi mệt mỏi ở các trận đấu tới toàn gặp đối thủ mạnh tranh chấp ngôi vô địch. Chiều nay, chủ sân Pleiku phải tiếp Hà Nội T&T (VPF trực tiếp 17 giờ) đang tăng tốc mạnh mẽ sẽ rất khó nghĩ đến một chiến thắng.

Mùa trước hiệp 1 Hà Nội T&T chơi thật hay và áp đảo toàn diện nhưng hiệp 2 bỗng không là chính mình và để thua ngược. Cũng từ trận thắng ngược đó mà HA Gia Lai làm nên cuộc đào thoát ngoạn mục. Mùa này liệu lịch sử có lặp lại khi Hà Nội T&T đang muốn tăng tốc để vượt qua Thanh Hóa và soán ngôi Hải Phòng?

Tương tự, Long An sau chuỗi bốn trận thua liên tiếp đã gượng dậy với một trận thắng, một hòa nhưng vẫn chưa qua cơn bĩ cực. Chiều nay với thế chủ nhà, Long An cũng không được đánh giá cao như đội khách Thanh Hóa (17 giờ) có binh hùng tướng mạnh cùng khao khát lớn hơn. Thầy trò Ngô Quang Sang giỏi lắm lấy 1 điểm là đủ vui.