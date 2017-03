V-League SL Nghệ An - An Giang: Cùng khổ!

Lãnh đạo đội An Giang đã quá nôn nóng khi đội nhà chưa một lần tận hưởng hương vị chiến thắng từ đầu giải đã bơm một liều doping nửa tỉ đồng cho mỗi 3 điểm. Khổ cho thầy trò Nhan Thiện Nhân trận nào cũng nghiến răng đá như chung kết thế mà thần may mắn chưa một lần nhìn mặt.

Đi sân khách từ hòa tới thua đã đành, học trò ông Nhân hai trận liền đá sân nhà đều bị Thanh Hóa và B. Bình Dương nhấn chìm. Sự kiên nhẫn của An Giang đang nằm ở đỉnh điểm và điều gì cũng có thể xảy ra nhằm có những thay đổi tích cực hơn.

Thế nhưng cuộc chơi vẫn tiếp diễn và thêm một bài toán khó cho An Giang là chiều nay đi săn điểm trên sân của SL Nghệ An. Nghiệt nỗi chủ sân Vinh đang ở tình trạng khó thở với ba trận thua liên tiếp. Đấy cũng là nỗi ám ảnh của cá nhân Công Vinh khi mải miết tìm bàn thắng thứ 100 tại V-League vẫn bóng chim tăm cá.





HLV Nhan Thiện Nhân lo cho số phận tân binh An Giang đang ở thế bị đe dọa trở lại hạng Nhất khi đá hoài chưa biết thắng. Ảnh: XUÂN HUY

May cho SL Nghệ An trong lúc đói chiến thắng thì gặp “con mồi” An Giang đang hồi sa sút hơn mình. Đội khách kém hơn chủ nhà về mọi mặt và việc không biết ghi bàn ở sân khách là một điểm yếu chết người của học trò Nhan Thiện Nhân. Ngược lại, SL Nghệ An đã ghi 7/10 bàn thắng trên sân nhà và luôn dào dạt hưng phấn dưới sức cổ vũ nồng nhiệt của cổ động viên.

Người Nghệ An đang chờ đón bàn thắng đi vào kỷ lục của chân sút Công Vinh và một chiến thắng giải hạn bất chấp An Giang có động lực… nửa tỉ chống lưng.

CÔNG TUẤN