V-League, SLNA–Hà Nội T&T: Khát vọng 10 năm

Cửa hẹp của ĐT Long An Sau khi Hà Nội ACB rớt hạng trước một vòng đấu, suất rớt hạng còn lại trên lý thuyết đang thuộc về ĐT Long An, HP Hà Nội và V. Hải Phòng. Đội bóng của bầu Thắng bất lợi nhất khi mới có 27 điểm và phải đi làm khách ở Thanh Hóa. Trong khi đó, V. Hải Phòng có 29 điểm chỉ tiếp Hà Nội ACB và tương tự, HP Hà Nội cùng 29 điểm tiếp K. Khánh Hòa đã hết động lực. Đã thế, ĐT Long An còn kém chỉ số đối đầu và nếu thắng Thanh Hóa thì hai đội V. Hải Phòng, HP Hà Nội chỉ cần hòa là trụ hạng. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng (43 điểm) sẽ đoạt ngôi á quân nếu trên sân nhà thắng NaviBank SG, đồng thời Hà Nội T&T (45 điểm) thua SL Nghệ An. Các trận đấu khác Đồng Tháp - B. Bình Dương (Bóng đá TV trực tiếp 16 giờ); HA Gia Lai - V. Ninh Bình. GH