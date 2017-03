Vô cớ đánh người, vợ Crouch bị cảnh sát hỏi thăm

Tối qua, bà mẹ một con đã cùng đám bạn thân tụ tập ở hộp đêm sang trọng Panacea để giải khuây. Để có được quyền riêng tư, cô người mẫu nước Anh đã phải đặt cả một khu VIP để cả nhóm xả stress. Tuy nhiên bữa tiệc đã bị gián đoạn bởi sự xuất hiện đột ngột của một cô gái trẻ lạ mặt.



Tuy nhiên, sự việc sẽ chẳng có gì nghiêm trọng nếu siêu mẫu kiêm MC truyền hình 26 tuổi nhã nhặn mời người phụ nữ rời khỏi khu vực mà cô và bạn bè đã đặt sẵn. Thay vì chỉ dùng lời nói, Abbey tiến tới cô gái xấu số kia và giật tóc cảnh cáo.

Hộp đêm Panacea

Hành động đàn chị này không qua được mắt các viên an ninh ở hộp đêm Panacea. Không những vậy, những hành động không đẹp của Abbey đã được ghi lại vào máy camera được đặt ngay phía trên. Ngay lập tức, các nhân viên an ninh đã gọi điện nhờ cảnh sát can thiệp vì họ cho rằng hành vi ứng xử của Abbey mang tính chất bạo lực. Dù không bị phạt nhưng nàng WAG của Stoke City đã phải nhận cảnh cáo từ cảnh sát.



Về phần mình, Abbey cho rằng chỉ kéo nhẹ tóc cô gái kia mà mà thôi. Tuy nhiên, một số người nhìn thấy lại báo với cảnh sát rằng cô ấy đã đánh cô gái kia. Dù được thả ngay nhưng Abbey tỏ ra khá tức giận vì cho rằng mình đã bị kẻ nào đó “chơi” để hạ thấp uy tín.

Theo Tân Mai (Bongdaplus)