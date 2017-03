Vợ cũ Ashley Cole lại viết tự truyện: Bí mật vẫn chưa được... bật mí

Tuy nhiên, người hâm mộ đã phải đón nhận tin buồn. Theo thông tin mới được tiết lộ thì trong tiểu sử của mình, cựu ca sĩ của nhóm nhạc Girls Aloud chỉ dành đúng 4 trang để nói về chồng cũ Ashley. Riêng báo chí cũng dành cả từng đấy trang để nói về những bê bối của Cole nên việc Cheryl “tiết kiệm” thông tin trong cuốn tự truyện khiến dư luận chưng hửng. Thậm chí 4 trang giấy nó cũng chỉ nói về những chuyện mà cả thiên hạ đều biết về Cole. Cheryl từng tâm sự với bạn thân rằng sẽ “kể tuốt tuồn tuột” trong cuốn sách nhưng rồi bỗng nhiên thay đổi quyết định. Tại sao?

Có tiền có tất



Nguyên do khiến Cheryl chấp thuận “im thin thít” là bởi ông chồng cũ khôn ranh Ashley đã lường trước được nguy cơ và xía mũi can thiệp. 3 tháng trước khi cuốn sách được bày trên kệ, Ashley đã cử luật sư đến để đàm phán với nhà xuất bản HarperCollins, đối tác mà Cheryl cộng tác viết sách. Bằng lời lẽ thuyết phục và dĩ nhiên là bằng cả... tiền, đại diện của Ashley đã khiến cho lãnh đạo của HarperCollins “xuôi tai”. So sánh “con số” mà luật sư của Cole đưa ra với hoa hồng mà họ có thể nhận được nếu cuốn tiểu sử bán chạy, phía HarperCollins đã quyết định theo hướng “thấy lợi là làm”.



Thay vì in toàn bộ thông tin mà Cheryl đã dự định viết ra, họ đã rút gọn toàn bộ lại còn 4 trang mang tính “sơ lược, giới thiệu”. Tiền in giảm đi do số trang giảm mà tiền nhận được từ “thỏa thuận” với Cole lại nhiều nên chả có gì ngạc nhiên khi HarperCollins đứng về phía danh thủ người Anh. Về phía Cheryl thì họ khỏi lo bởi đích thân Ashley đã tới tận nhà của vợ cũ để thuyết phục cô “lỏng tay bút”. Ban đầu, Cheryl tỏ ra ngần ngại vì sợ phá hỏng hợp đồng với nhà xuất bản nhưng khi Ashley nói rõ đã sắp xếp êm xuôi thì nữ ca sĩ đã chấp thuận. Ai cũng hiểu dù chia tay nhưng Cheryl vẫn dành nhiều tình cảm cho chồng cũ nên khi đích thân Ashley tới để đề nghị thì cô không nỡ chối từ. Ashley còn tỏ ra cẩn trọng hơn khi bố trí một đội ngũ luật sư để xem xét lại toàn bộ bản thảo trước khi nó được đem tới nhà in.



“Cheryl sẽ không tiết lộ thêm bất cứ điều gì về Ahsley. Fan của cô ấy có thể chờ đợi nhiều điều thú vị về mối quan hệ của Cheryl với chồng cũ nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra. Thay vào đó, Cheryl sẽ tập trung nói về sự nghiệp của cô khi còn ở trong nhóm Girls Aloud, khi làm giám khảo X Factor và hiện tại, lúc đã thành ca sĩ solo”.



Đến lúc này thì nhiều người phỏng đoán rằng số phận của “Christmas Number One” rồi cũng chẳng khá khẩm hơn gì so với “Through My Eyes”.

Em dâu Giggs trút xiêm y trên tàu

Cô em dâu lăng loàn của Ryan Giggs Natasha đã khiến hành khách đi chuyến tàu từ Manchester tới Newport (xứ Wales) há hốc mồm kinh ngạc khi thản nhiên trút bỏ toàn bộ áo quần đang mặc trên người và lấy kem giả làn da rám nắng để thoa lên toàn bộ cơ thể. Người phụ nữ 29 tuổi này lấy lý do là muộn giờ tham dự một bữa tiệc, không còn đủ thời gian để chăm sóc cho làn da nên tranh thủ thời điểm đang ở trên tàu để tút tát nhan sắc. Đáng nói là Natasha không hề cảm thấy xấu hổ mà còn tự hào khoe chiến tích này trên trang cá nhân Twitter của mình: “Thoa kem để có làn da rám nắng trên tàu thực sự không phải là điều lý tưởng nhưng cuối cùng tôi đã làm xong.”

Bồ cũ của Oezil vội vã lấy chồng

Tháng Tư năm ngoái, Aida bị đồn hẹn hò với tiền vệ Mesut Oezil của Real khi cặp đôi bị bắt gặp tình tứ trong một nhà hàng tại Tây Ban Nha. Trong khi các tay săn ảnh đang chầu chực để tìm kiếm thêm thông tin để khẳng định cho mối quan hệ này thì đùng một cái Aida Yespica bỗng nhiên lên xe hoa tại Las Vegas. Người đàn ông may mắn có được trái tim của người đẹp bốc lửa này là một luật sư người Venezuela có tên Leonardo Gonzales. Hai người quen biết nhau qua một người bạn và nhanh chóng bén duyên. Chỉ sau 1 tháng hẹn hò, họ đã quyết định tiến tới hôn lễ. Trước đây, Aida Yespica từng có thời gian dài chung sống với danh thủ người Italia Matteo Ferrari và có với nhau cậu con trai kháu khỉnh Aaron.

Theo Cẩm Oanh (TT&VH)