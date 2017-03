Vợ cũ Ashley Cole trở thành “thảm họa thời trang” tại đêm nhạc kịch

Cheryl thường được báo chí “chăm sóc” cẩn thận về bề ngoài mỗi lần cô xuất hiện trước công chúng. Cô được xếp vào hàng ngũ những ngôi sao tại xứ sở sương mù có gu ăn mặc đẹp, nhưng cũng không ít lần “vinh dự” có tên trong danh sách “thảm họa thời trang” bởi trang phục khác thường của mình.

Chiếc váy “thảm họa” của Cheryl (trái) và chiếc váy được khen ngợi của cô tại lễ trao giải Pride Of Britain Awards (phải)

Với chiếc váy màu trắng - đen có phần cổ xếp bèo to, trông Cheryl giống như đang sống vào thời đại của Shakespeare khi cô đến xem cô bạn Kimberley Walsh trình diễn lần đầu trong vở nhạc kịch Shrek The Musical, mô phỏng bộ phim hoạt hình đình đám Shrek. Kimberley đã vào vai công chúa Fiona thay thế giám khảo cuộc thi Britain’s Got Talent, Amanda Holden, người đang mang thai đứa con thứ hai.

Phần eo của chiếc váy mà Cheryl mặc cũng được trang trí với những đường xếp nếp, tương xứng với phần cổ áo, khiến cho nữ ca sĩ trông thật nặng nề. Thể hiện mình là người sành điệu, Cheryl còn kết hợp bộ váy với đôi giày cao gót trắng - đen cho cùng “tông”.

Hình ảnh này hoàn toàn khác xa với lần xuất hiện vào tối thứ 3/10 khi cô tham dự lễ trao giải Pride Of Britain Awards với chiếc váy hồng quyến rũ từ BST mới nhất của Victoria Beckham.

Cheryl đăng tải bức ảnh chụp cô, Kimberley và Nicola Roberts tại hậu trường sân khấu lên Twitter

Người đẹp 28 tuổi đã liên tục đăng tải trên Twitter, thể hiện sự hào hứng của cô trong suốt buổi diễn, kèm theo bức ảnh hậu trường cô chụp cùng Kimberley cùng lời chú thích “Đây là ảnh chụp tôi và công chúa Fiona”.

Ngoài ra, cô còn vui vẻ tạo dáng sau cánh gà nhà hát Drury Lane ở London cùng Kimberley và Nicola Roberts, cũng là thành viên Girls Aloud, người vừa kỉ niệm sinh nhật lần thứ 26 cùng ngày.

Sau buổi diễn, Cheryl đã viết lên Twitter: “Kimberley đã hoàn thành xuất sắc vai diễn. Thật là một buổi nhạc kịch tuyệt vời!”, và nói thêm: “Chúc mừng sinh nhật bạn tôi Nicola Roberts. Tôi yêu bạn rất nhiều. Hãy cùng mở tiệc ăn mừng nào!”.

Sau những bước “lấn sân” đầu tiên sang điện ảnh, thời trang và truyền hình, trước thành công của Kimberley, người hâm mộ có thể hi vọng sắp tới đây nữ ca sĩ xinh đẹp sẽ có hứng thú tham gia vào lĩnh vực sân khấu nhạc kịch.

Theo Thúy Hạnh (Dân trí / Mail)