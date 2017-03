Vỡ kế hoạch và vỡ sân

Khổ nỗi điều này đã làm cho tình trạng mất an ninh và an toàn diễn ra không thể kiểm soát mà phần lớn do chính người trong cuộc gây ra.

Sáng 12-9, hàng ngàn người sau nhiều giờ xếp hàng từ đêm khuya đã phẫn nộ đạp đổ hàng rào trụ sở VFF khi nghe thông báo hết vé. Nghịch lý cho người muốn mua vé vào xem thì bói không ra trong khi dân phe vé luôn có hàng xấp trên tay bán với giá trên trời. Một vé mệnh giá cao nhất 100.000 đồng bị đẩy lên gấp 20 lần dù vài ngày trước đó công an đã bắt giữ một vài phe vé vẫn chưa tìm ra nguyên nhân vé lậu tuồn ra từ đâu.

Người hâm mộ xếp hàng chờ mua vé. Có người mang chiếu đến ngủ từ đêm hôm trước mà vé vẫn không đến tay. Ảnh: QUANG THẮNG

Đáng nói hơn vẫn là việc mất an toàn trên sân Mỹ Đình khi rất nhiều người không có vé vẫn chiếm chỗ ngồi của người có vé trong sự bất lực hoặc không muốn can thiệp của nhân viên an ninh và bảo vệ. Ở hai trận bán kết, rất nhiều “người nhà” của lực lượng làm nhiệm vụ trong sân và không loại trừ cả việc “chung chi” để leo lên khán đài gây mất an toàn.

Mỗi lần có bàn thắng, những cơn mưa vật thể lạ thay nhau đổ lên đầu của người ngồi thấp hơn, chưa kể đến các nguy cơ lớn do chen lấn, xô đẩy hoặc số lượng người vượt xa sức chứa của sân Mỹ Đình.

Thật lạ VFF đã nỗ lực hết sức vẫn bị vỡ kế hoạch phân phối công bằng cho người hâm mộ trong khi người trong cuộc rất dễ dãi tạo ra tiền lệ xấu mà không nghĩ đến những hậu quả khó lường.

GIA HUY